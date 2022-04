Αθλητικά

Ο Ηρακλής “εκτέλεσε” τον Άρη από τα 6.75

Ενα πεντάλεπτο καθόρισε το παιχνίδι στο Ιβανώφειο μεταξύ του Ηρακλή και του Άρη.

Ενα πεντάλεπτο, από τα τέλη της τρίτης μέχρι τις αρχές της τέταρτης περιόδου, καθόρισε το αποψινό παιχνίδι στο Ιβανώφειο, για την 20ή αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Αρη.

Ηταν το διάστημα που οι «κυανόλευκοι» εκτελώντας από τα 6.75 με τους Αντονι Γουντς, Τζαμάρ Εϊμπραμς, Κώστα Παπαδάκη (σ.σ. ευστόχησαν σε 9 συνεχόμενα τρίποντα), τροχοδρόμησαν τη νίκη για την ομάδα τους, η οποία προέκυψε, τελικά με 91-86.

Το θετικό αποτέλεσμα ήταν το δεύτερο στη σειρά για τον Ηρακλή, μετά την εκτός έδρας επιτυχία, την περασμένη εβδομάδα, στην Πάτρα, κόντρα στον Απόλλωνα.

Ο Κώστας Παπαδάκης ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους νικητές (22π. με 5/5 τρίποντα, 3 ασ. 1κλ.) και Τζαμάρ Εϊμπραμπς τον ακολούθησε έχοντας 19 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα. Καταλυτική ήταν η συνδρομή του Μάικ Χένρι (18π., 8 ριμπ., 2 ασ. 1κλ), ενώ ο Αντονι Γουντς είχε 13 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο.

Κορυφαίος για τον Αρη, από τη στιγμή που επέτρεψε στο παιχνίδι, λίγο πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, ήταν ο Ολιβιέ Χάνλαν, ο οποίος ήταν άποντος στο πρώτο ημίχρονο (24π., με 5/7 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 33-39, 62-56, 91-86

Με καλύτερα πατήματα στο δίλεπτο της αναμέτρησης ο Ηρακλής, έχοντας τους Γκάρετ, Γουντς να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, απέκτησε προβάδισμα με 8-0. Ο Αρης, βρίσκοντας σταδιακά ρυθμό και λύσεις από τους Γουίλιαμς, Κάουαν, μείωσε στο μισό καλάθι στο 8’ (18-17).

Κάπου εκεί το πήρε... προσωπικά ο Χένρι. Οι 10 συνεχείς πόντοι του Αμερικανού, μαζί με ένα δίποντο αρχικά του Σκορδίλη, έστειλαν τον «Γηραιό» στο +11 στο 13’ και το σκορ στο 30-19.

Η συνέχεια των λεπτών μέχρι το ημίχρονο βρήκε ενεργητικότερους, αμυντικά και επιθετικά, τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι απέναντι στους εκνευριστικά άστοχους «κυανόλευκους» έτρεξαν σερί 20-0 και πήραν τα ηνία στο ματς με +9 (30-39), ελάχιστα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος.

Διαφορά που συντήρησε ο Αρης μέχρι το 23’ (37-46), όταν με επιμέρους 7-0 ο Ηρακλής πλησίασε στο καλάθι (25’ 44-46). Οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν εκ νέου με +7 (44-51), για να ακολουθήσει σερί 30-8 του Ηρακλή, με «βομβαρδισμό» από τα 6.75 από τους Γουντς, Εϊμπραμς, Παπαδάκη, που του έδωσε «αέρα» 15 πόντων στο 32’ (74-59).

Ο Χάνλαν προσπάθησε να ανατρέψει μόνος του το σκηνικό, επέτρεψε στον Αρη να ρίξει τη διαφορά στους 5 πόντους (86-81), με 39’’4 να απομένουν για τη λήξη, ο «Γηραιός», εντούτοις, διατήρησε την ψυχραιμία του και έφτασε στο ροζ φύλλο.

Οι συνθέσεις:

ΗΡΑΚΛΗΣ (Κώστας Μέξας): Γουντς 13 (3), Σταμάτης 5 (1), Σκορδίλης 2, Χένρι 18, Γκάρετ 12, Φίλλιος, Ντολεζάι, Εϊμπραμς 19 (3), Παπαδάκης 22 (5)

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Τζούστον 14, Κάουαν 9, Καμάρας 2, Σχίζας 4, Πουλιανίτης 5 (1), Λόκετ 4, Νετζήπογλου 5 (1), Γουίλιαμς 19 (5), Χάνλαν 24 (5), Κώττας 2

