Πολιτική

Μπακογιάννης: Θα είμαι ξανά υποψήφιος δήμαρχος Αθηνών

Ο Δήμαρχος Αθηναίων παρουσίασε αναλυτικά τον οδικό χάρτη των παρεμβάσεων σε Βοτανικό και Λεωφόρο Αλεξάνδρας.



«Ραντεβού» το 2026 στο πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό, έδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, σε συνέντευξη του στον Real FM, διαβεβαιώνοντας εκ νέου ότι το έργο της Διπλής Ανάπλασης θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το σχεδιασμό και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. «Το έργο είναι εγγυημένο στα χαρτιά, όχι στα λόγια... Το πρότζεκτ μας είναι απολύτως καλοδουλεμένο. Μία πολύ μεγάλη ομάδα εξαιρετικά ικανών και σοβαρών ανθρώπων έχει αφιερώσει πάρα πολλές μέρες, εβδομάδες και μήνες για να μπορούμε πλέον να μιλάμε με πολύ μεγάλη σιγουριά και να θεωρούμε ότι πλέον το νερό έχει μπει στο αυλάκι», υπογράμμισε.

Ο Κώστας Μπακογιάννης συνέδεσε την ολοκλήρωση του έργου με τη δεύτερη δημαρχιακή θητεία την οποία και θα διεκδικήσει, λέγοντας: «θέλω να ολοκληρώσουμε αυτά τα οποία έχουμε ξεκινήσει. Μεταξύ των οποίων είναι και η διπλή ανάπλαση. Ναι, αν μου επιτρέψετε να σας μιλήσω και προσωπικά, θέλω να είμαι στον πρώτο αγώνα στο Βοτανικό ως Δήμαρχος το 2026. Είναι μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση την οποία δεν θέλω να στερήσω από τον εαυτό μου, όπως και δεν θέλω να την στερήσω από την ομάδα μας.»

Στην πρώτη ραδιοφωνική συνέντευξη του, μετά την ιστορική έγκριση που έδωσε ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ο κ. Μπακογιάννης απαντώντας στο ερώτημα πότε θα ακουστεί ο ύμνος του Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο είπε: «Το 2026. Στο πρώτο ματς του Παναθηναϊκού, στο καλύτερο γήπεδο της Ελλάδας. Ένα γήπεδο που θα αγγίζει τις 40.000 θέσεις όλων των διεθνών προδιαγραφών. Ένα γήπεδο το οποίο δεν θα είναι μόνο αντάξιο στην ιστορία του Παναθηναϊκού αλλά κυρίως θα είναι το σπίτι του Παναθηναϊκού forever».

Παρουσίασε αναλυτικά τον οδικό χάρτη των παρεμβάσεων σε Βοτανικό και Λεωφόρο Αλεξάνδρας επισημαίνοντας πως η κατεδάφιση του «Απόστολος Νικολαϊδης» θα γίνει μόνον όταν ο Ερασιτέχνης και η ΠΑΕ θα έχουν πάρει τα κλειδιά των νέων εγκαταστάσεων και του νέου γηπέδου.

«Οι στόχοι μας ποιοι είναι: Το 2024 να έχουμε ολοκληρώσει τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, το 2026 να έχουμε ολοκληρώσει το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Πρακτικά λοιπόν, πρώτο βήμα για να έρθουμε στο τώρα, είναι να υπογραφούν οι συμβάσεις, μετά και την ιστορική πραγματικά έγκριση της γενικής συνέλευσης του Ερασιτέχνη. Νούμερο δύο, να δημοπρατήσουμε την αρένα, το γήπεδο του Παναθηναϊκού, νούμερο τρία να αρχίσουν οι τράπεζες τις διαδικασίες και λέω οι τράπεζες γιατί οι τράπεζες είναι και ο χρηματοδότης αλλά και ο φορέας υλοποίησης για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη. Και βεβαίως παράλληλα να δημοπρατήσουμε τις υποδομές. Δηλαδή τους δρόμους, τους χώρους πρασίνου, τα δίκτυα, για την ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού» υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σχετικά με το γήπεδο της Λεωφόρου ο κ. Μπακογιάννης υπήρξε ακόμη πιο σαφής επισημαίνοντας: «Να εξηγήσω λοιπόν ακριβώς τι κάνουμε. Τελειώνουν οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, τα κλειδιά στο χέρι. Τελειώνει η αρένα του ποδοσφαίρου, κλειδιά στο χέρι. Παίζει και το πρώτο ματς ο Παναθηναϊκός και μετά μιλάμε για την κατεδάφιση της Λεωφόρου. Σημειώνω ότι αυτό προβλέπεται ρητά και στις διμερείς συμβάσεις, αλλά και στο Προεδρικό Διάταγμα. Σε απλά ελληνικά: Τα χέρια όλων είναι απολύτως δεμένα».

Για το θέμα της ιδιοκτησίας του γηπέδου του Βοτανικού ανέφερε «Στον Βοτανικό θα ισχύει ότι ίσχυε και στη Λεωφόρο. Δηλαδή ποια είναι η συμφωνία που έχουμε κάνει; Ότι ο Παναθηναϊκός έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις στο Βοτανικό, που είχε και στη Λεωφόρο. Βεβαίως, η πραγματικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός βγαίνει πιο ενισχυμένος στο Βοτανικό από ότι στη Λεωφόρο. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι μιλάμε για ένα δημοτικό γήπεδο, το οποίο όμως παραχωρείται για 99 χρόνια στον ερασιτέχνη».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων χαρακτήρισε τη Διπλή Ανάπλαση ως τη «μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που γίνεται στην Ευρώπη», με την οποία στο Βοτανικό θα δημιουργηθεί μια σύγχρονη πόλη με προδιαγραφές του 21ου αιώνα και στη Λεωφόρο ένας μεγάλος πνεύμονας πρασίνου.

Ειδικότερα για το Βοτανικό σημείωσε: «Μιλάμε για μία περιοχή η οποία είναι εντός του αστικού ιστού, τουλάχιστον στα χαρτιά, αλλά στην πραγματική ζωή έχει μείνει εκτός του αστικού ιστού, γιατί όπως είπα λίγο νωρίτερα για πάρα πολλές δεκαετίες βίωνε την απόλυτη αδιαφορία. Εκεί, λοιπόν, έχουμε μία νέα πόλη ή αλλιώς αν θέλετε την επέκταση των λειτουργικών ορίων της Αθήνας. Τι εννοώ όταν λέω ότι "μαθαίνουμε από τα λάθη μας"; Ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας για παράδειγμα στην ευρύτερη περιοχή αυτή, το πράσινο πρέπει να αγγίζει το 50%. Ότι πρέπει να έχουμε δρόμους, πρέπει να έχουμε υποδομές, από τα δίκτυα των ομβρίων μέχρι το φωτισμό, για να πω πάλι ενδεικτικά κάποια παραδείγματα, τα οποία θα είναι υπερσύγχρονα για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν όχι μόνο μία καλή ποιότητα ζωής για τους κατοίκους, αλλά να μπορέσουν να προσελκύσουν και επενδύσεις»

Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε στην μελέτη που έχει εκπονηθεί και σύμφωνα με την οποία στο Βοτανικό τώρα που προχωράει η διπλή ανάπλαση υπάρχει η δυνατότητα άμεσων επενδύσεων που ξεπερνάνε τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Επενδύσεις που μεταφράζονται σε θέσεις εργασίας. Αντίστοιχα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας όπως είπε «θα δημιουργηθεί ένας τεράστιος χώρος πρασίνου 17,5 στρέμματα, ένας πνεύμονας για να μπορεί να πάρει την ανάσα που χρειάζεται, το οξυγόνο που χρειάζεται η πόλη σε μια πυκνοκατοικημένη και πυκνοδομημένη περιοχή της».

Ο Δήμαρχος υπογράμμισε ότι ο Δήμος ανέστησε το έργο της Διπλής Ανάπλασης και τώρα προχωράει με προσεκτικά βήματα, σημειώνοντας ότι το έργο είναι απολύτως εγγυημένο όχι στα λόγια αλλά στα χαρτιά.

«Είναι ένα τεράστιο πρότζεκτ 250 εκατομμυρίων ευρώ... Είναι απολύτως διασφαλισμένο, απολύτως εγγυημένο. Όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στα χαρτιά και με όλες τις αναγκαίες υπογραφές. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Εμείς έχουμε προβλέψει και τα χειρότερα δυνατά σενάρια. Είναι το μεγάλο στοίχημα για το Δήμο Αθηναίων, γιατί ο Δήμος Αθηναίων στην πραγματικότητα ήρθε και ανέστησε ένα πρότζεκτ το οποίο πολλοί θεωρούσαν πεθαμένο.»

Αναγνώρισε ότι το έργο έχει μεγάλες απαιτήσεις και ότι ο Δήμος Αθηναίων ως φορέας υλοποίησης θα χρειαστεί να υπερβεί «εαυτόν» για να τρέξουν όλες οι διαδικασίες. Επικαλέστηκε μια ρήση του Κωνσταντίνου Καραμανλή αλλά και τη δική του εμπειρία ότι χρειάζεται υπομονή και επιμονή και στομάχι.

«Ξέρετε, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο μέγας Κωνσταντίνος Καραμανλής, έλεγε ότι "στην Ελλάδα δεν πρέπει κανείς να ρυθμίζει μόνο την ώρα στο ρολόι, πρέπει να κουνάει και τους λεπτοδείχτες με το δάχτυλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην ελληνική δημόσια διοίκηση, όχι μόνο για τη διπλή ανάπλαση όταν μιλάμε, αλλά και συνολικά».

Ωστόσο επανέλαβε την εξαιρετική σύμπραξη όλων όσοι εμπλέκονται στο έργο της Διπλής Ανάπλασης. «Είναι πρώτα απ’ όλα βεβαίως η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση, και εγώ εδώ θα ήθελα για άλλη μια φορά και ας γίνομαι κουραστικός, να πω ένα μεγάλο δημόσιο ευχαριστώ και στον Πρωθυπουργό, αλλά και στα μέλη του υπουργικού Συμβουλίου που από την πρώτη στιγμή στάθηκαν δίπλα μας. Είναι ο Δήμος Αθηναίων ως ο επισπεύδων φορέας, ο συντονιστής που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Είναι ο Ερασιτέχνης. Είναι η ΠΑΕ, είναι και οι τράπεζες, οι οποίες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση αυτού του πολύ μεγάλου έργου».

Τέλος, χαρακτήρισε σημαντικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι σε αντίθεση με το παρελθόν όπου είχαν τεθεί διάφορα προσκόμματα, πλέον για το έργο έχει επιτευχθεί σχετικά ευρεία συναίνεση τόσο στο δημοτικό συμβούλιο όσο και στη Βουλή.

