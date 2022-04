Αζερμπαϊτζάν: φονική έκρηξη σε κέντρο διασκέδασης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες καταστροφές σε ντισκοτέκ στο Μπακού.

Μια έκρηξη σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, προκαλώντας απροσδιόριστο αριθμό θυμάτων με διασώστες στο σημείο προσπαθούν να τους εντοπίσουν κάτω από τα συντρίμια, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στο δυστύχημα», ανέφερε το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του.

A nightclub in the capital city of Baku, Azerbaijan was blown up by the GRU (Russian Foreign Military Intelligence) as was warned by the #WindofChange in the 12th #FSBletters dated 3/26. Kremlin will attempt to orchestrate a scenario in which Armenia will be blamed for this. pic.twitter.com/Jk8Wog0Z7H