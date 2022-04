Κόσμος

Βραζιλία: κακοκαιρία με νεκρούς και αγνοούμενους

Καταρρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει πολλούς θανάτους και ανυπολόγιστες καταστροφές στην Βραζιλία.

Καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Πολιτεία του Ρίο ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, ανάμεσά τους οκτώ παιδιά και εννέα αγνοούμενους, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Σάββατο.

Δυο μέρες έντονων βροχοπτώσεων έπληξαν μια μεγάλη έκταση των ακτών του Ατλαντικού της νοτιοανατολικής Πολιτείας της Βραζιλίας, στην τελευταία σε μια σειρά φονικών καιρικών φαινομένων που οι ειδικοί λένε ότι επιδεινώνεται με την κλιματική αλλαγή.

Οι βροχοπτώσεις έρχονται έξι εβδομάδες μετά από αιφνίδιες πλημμύρες και κατολισθήσεις που σκότωσαν 233 ανθρώπους στην Πετρόπολη, επίσης στην ίδια Πολιτεία.

Αυτή τη φορά, οι περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο περιλαμβάνουν το δημοφιλές θέρετρο Παρατί, όπου μια μητέρα και έξι από τα παιδιά της ηλικίας 2 έως 17 ετών έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση, ανέφεραν οι αρχές. Ένα έβδομο παιδί που επέζησε νοσηλεύτεται και η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και 219 σπίτια υπέστησαν ζημιές, επτά από τα οποία παρασύρθηκαν ολοσχερώς, πρόσθεσαν οι αρχές του Παρατί, οι οποίες εντόπισαν 71 οικογένειες που πρόκειται να μεταφερθούν σε άλλες κατοικίες.

Άλλα δύο παιδιά πέθαναν στην Άνγκρα ντος Ρέις, όπου οι αρχές κήρυξαν κατάσταση μέγιστου συναγερμού και όπου τέσσερα σπίτια καταστράφηκαν στην ίδια περιοχή.

Στη Μεσκίτα, ένας 38χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει ένα άλλο άτομο να ξεφύγει από τις πλημμύρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Αυτές οι ισχυρές βροχοπτώσεις έπεσαν στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο για δύο ημέρες. Το βράδυ της Παρασκευής, μετέτρεψαν τους δρόμους πολλών πόλεων σε χείμαρρους και προκάλεσαν κατολισθήσεις, συχνό φαινόμενο κατά την περίοδο των βροχών, ειδικά σε φτωχές γειτονιές στην πλαγιά των λόφων.

Στην Άνγκρα ντος Ρέις έπεσαν 655 χιλιοστά βροχής μέσα σε 48 ώρες, «επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν», σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές που κινητοποίησαν όλες τις ομάδες τους για να βοηθήσουν τον πληθυσμό.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε την αποστολή στρατιωτικών αεροσκαφών για να βοηθήσει στις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η περίοδος των βροχών στη Βραζιλία επιδεινώνεται από το φαινόμενο Λα Νίνα που χαρακτηρίζεται από θαλάσσιες θερμοκρασίες που είναι πιο ψυχρές από τις συνηθισμένες στην Ισημερινή περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού, που πιθανόν προκαλείται από την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ο κίνδυνος και η ένταση των πλημμυρών από ακραίες βροχοπτώσεις αυξάνεται όταν η ατμόσφαιρα είναι θερμότερη και συγκρατεί νερό.

Τον Ιανουάριο, καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις που σκότωσαν τουλάχιστον 28 ανθρώπους στη νοτιοανατολική Βραζιλία, κυρίως στην πολιτεία του Σάο Πάολο.

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπεσαν και στη βορειοανατολική πολιτεία Μπαΐα, όπου 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Δεκέμβριο.

