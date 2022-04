Κοινωνία

Δήμητρα Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1: Ο Μάνος Δασκαλάκης έδερνε την Ρούλα

Η αδελφή της κατηγορούμενης μιλά στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” για την μεταστροφή, όπως αναφέρει, του πατέρα των κοριτσιών. Τι της απάντησε η Ρούλα για την κεταμίνη.

Η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για την αθωότητα, όπως ισχυρίζεται, της αδελφής της, που κατηγορείται για την χορήγηση θανατηφόρας δόση κεταμινης στην 9χρονη κόρη της Τζωρτζίνας, λέγοντας και τι της απάντησε η ίδια για την ουσία που βρέθηκε στην σορό του παιδιού.

Η Δήμητρα Πισπιρίγκου αναφέρθηκε και στον Μάνο Δασκαλάκη, ο οποίος χτυπούσε την Ρούλα Πισπιρίγκου, όπως υποστηρίζει, ενώ σχολιάζει δηκτικά και την μεταστροφή του σε ότι αφορά την εμπλοκή της κατηγορούμενης στον θάνατο του παιδιού τους.

Για ξυλοδαρμό της Ρούλας Πισπιρίγκου από τον Μάνο Δασκαλάκη, έκανε λόγο και η μητέρα της κατηγορούμενης.

Νωρίτερα, στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε και η ίδια η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία κατηγόρησε τον πατέρα των παιδιών της πως χύνει «κροκοδείλια δάκρυα» και πως επιδιώκει να φανεί ως «άγιος»

Η συνέντευξη της Δήμητρας Πισπιρίγκου, αδελφής της Ρούλας Πισπιρίγκου, στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι»:

Δήμητρα Πισπιρίκου: Δεν πιστεύω πως το έχει κάνει και ο Μάνος, μέσα μου δεν το πιστεύω, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρη για αυτόν τον άνθρωπο, είναι ένας χαρακτήρας αλλοπρόσαλλος. Μήνυμα του Μάνου: «έχω μετανιώσει ειλικρινά για το χτεσινό και ήταν πάνω στα νεύρα μου» και του απαντάω εγώ «αν είχες νεύρα να κοπάναγες το κεφάλι σου στον τοίχο». Την πλακώνει στο ξύλο.

Δημοσιογράφος: Συγγνώμη, χτύπαγε τη Ρούλα;

Δήμητρα Πισπιρίκου: Ναι. Εγώ κάνω έρευνα για κάποια άλλα πράγματα, σχετικά με το παιδί, όπως για την ουσία κι όλα αυτά, πως βρέθηκε, τι μπορεί να έχει γίνει…

Δημοσιογράφος: Αποκλείεις ότι έχει βάλει η Ρούλα την κεταμίνη μέσα στο σώμα;

Δήμητρα Πισπιρίκου: Για να είμαι ξεκάθαρη απέναντί σου, την ρώτησα. Της λέω «εάν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα, μην με εκθέσεις, μην με καταστρέψεις κι εμένα. Πες το μου, να σταματήσω να ψάχνω» και μου είπε «ψάχνε, από το πρωί μέχρι το βράδυ».

Δημοσιογράφος: Αποκλείεται δηλαδή να λέει ψέματα και σε σένα;

Δήμητρα Πισπιρίκου: Ναι, την ξέρω τη Ρούλα, δεν την έμαθα χτες τη Ρούλα. Όταν κοιτάς έναν άνθρωπο που τον ζεις 25 χρόνια, κάθε μέρα, μέσα στα μάτια και έναν άνθρωπο που είναι δυναμικός… τον βλέπεις να είναι σαν κουτάβι και σου λέει «βοήθησέ με, δεν έχω κάνει τίποτα», δεν το αμφισβητείς.

Δημοσιογράφος: Πιστεύεις εσύ πως έχει κάποια εμπλοκή στο θάνατο των παιδιών ο Μάνος; Αλήθεια τώρα..

Δήμητρα Πισπιρίκου: Όχι.

Δημοσιογράφος: Ο Μάνος πιστεύει το ίδιο για τη Ρούλα;

Δήμητρα Πισπιρίκου: Έτσι μας έλεγε, μέχρι χτες το βράδυ.

