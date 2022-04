Οικονομία

Σταϊκούρας: 5 μέτρα στήριξης στον συμπληρωματικό Προϋπολογισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια δέσμη παροχών προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις περιλαμβάνεται στο σχέδιο δράσεων ύψους 2 δις ευρώ. Τι απαντά η Κυβέρνηση στις αναφορές για νέο πακέτο ενίσχυσης των ευάλωτων νοικοκυριών.

Εντός της εβδομάδας θα κατατεθεί από το υπουργείο Οικονομικών ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε να συνεχιστεί η στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αφ' ενός υλοποιώντας τα πρόσθετα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, αφ' ετέρου κρατώντας και "εφόδια" για αργότερα. Αυτό καθώς, σήμερα ουδείς- σε πανευρωπαϊκό επίπεδο- μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια την έκταση του προβλήματος και τις επιπτώσεις του στην οικονομία, όπως τονίζει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, ο υπουργός Οικονομικών.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας προσθέτει «αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και συναισθανόμαστε πλήρως την ανάγκη των συμπατριωτών μας για περαιτέρω στήριξη, αφού η κρίση εξακολουθεί να έχει μεγάλη ένταση».

Το επιπλέον αυτό πακέτο των μέτρων που έχει εξαγγελθεί, έχει στόχο, όπως δηλώνει ο κ. Σταϊκούρας, να περιορίσει, όσο είναι εφικτό, τις πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, κυρίως των ασθενέστερων εισοδηματικά στρωμάτων.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο:

Θα δοθεί έως τις 21 Απριλίου εισοδηματική ενίσχυση 200 ευρώ στους πλέον ευάλωτους πολίτες, όπως είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, Δρομολογείται εντός του Απριλίου η επιπρόσθετη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στους λογαριασμούς της ηλεκτρικής ενέργειας. Θα λειτουργήσει η πλατφόρμα για τη στήριξη στο κόστος των καυσίμων σε κατόχους αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Θα στηριχθεί περαιτέρω ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας, προκειμένου, συν τοις άλλοις, να περιοριστεί το κόστος σε λιπάσματα και καύσιμα για τους αγρότες. Θα υπάρξει από την 1η Μαΐου η δεύτερη αύξηση στον κατώτατο μισθό, με τις διαβουλεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Όσον αφορά σε ενδεχόμενα άλλα μέτρα, που θα ληφθούν ανάλογα με την ένταση και έκταση της κρίσης, όπως π.χ. με τη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα βασικά αγαθά και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο Πρωθυπουργός ζήτησε χθες από τη Θεσσαλονίκη «να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για ενδεχόμενα νέα μέτρα τα οποία μπορεί να έρθουν. Ας δρομολογήσουμε πρώτα τα μέτρα τα οποία έχουμε ψηφίσει. Σας διαβεβαιώνω ότι με το οικονομικό επιτελείο, φροντίζουμε πάντα ώστε να υπάρχουν εφεδρείες, σε περίπτωση που η κρίση αυτή κρατήσει περισσότερο από αυτό το οποίο περιμένουμε»

Ο κ. Σταϊκούρας χαρακτηρίζει την κρίση, την οποία συνεχίζει να βιώνει όλος ο πλανήτης, ως «μία σφοδρή γεωπολιτική κρίση, με απώλειες ανθρώπινων ζωών και μαζικά μεταναστευτικά κύματα, η οποία προκαλεί πολύ έντονες πληθωριστικές τάσεις και "ροκανίζει" το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών».

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις επιπτώσεις σε ανάπτυξη, πληθωρισμό, διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και κόστος επιχειρήσεων, προκειμένου να υπάρξουν πρόσθετες παρεμβάσεις όταν και όπου χρειαστεί.

Εξ αυτού του λόγου απαιτείται, όπως τονίζει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο υπουργός Οικονομικών, «εγρήγορση, αποφασιστικότητα και συνετή διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων». Και προσθέτει πως «έτσι πορευόμαστε με ρεαλισμό, διορατικότητα, και σύνεση στο δημοσιονομικό πεδίο, απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα, χωρίς να υπονομεύουμε το αύριο της οικονομίας και της κοινωνίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Δήμητρα Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1: Ο Μάνος Δασκαλάκης έδερνε την Ρούλα

Βόλος: Άρπαξαν παιδί μέσα από το ασθενοφόρο

Ρούλα Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1: Ο Μάνος Δασκαλάκης χύνει “κροκοδείλια δάκρυα” για να φανεί “άγιος”