Η Κέιτι Πέρι έβαλε πωλητήριο στην έπαυλη της στο Λος Άντζελες

Καταπληκτική ευκαιρία, αν μπορείτε να διαθέσετε μερικές δεκάδες εκατομμύρια δολάρια….

Η Κέιτι Πέρι (Katy Perry) αποχαιρετά την εκπληκτική έπαυλη της στο Λος Άντζελες, καθώς ανακοίνωσε ότι της έβαλε πωλητήριο αντί 19.475.000 δολαρίων.

Η Πέρι και ο αρραβωνιαστικός της, Ορλάντο Μπλουμ, αγόρασαν ένα νέο σπίτι στην αγαπημένη τοποθεσία των διασήμων του Μοντεσίτο της Καλιφόρνια το 2020, αναφέρει μία πηγή στο περιοδικό People.

Το σπίτι στο Λος Άντζελες που είναι προς πώληση διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και έξι μπάνια, διαθέτει πάρκινγκ για «δεκάδες» αυτοκίνητα, ασφάλεια στις εγκαταστάσεις, σάουνα, ιδιωτικό γυμναστήριο, μια πισίνα και μια βιβλιοθήκη με ξύλινη επένδυση και τζάκι.

Στο εσωτερικό, η κύρια σουίτα διαθέτει τζάκι, μαρμάρινο μπάνιο, διπλές ντουλάπες και ιδιωτική βεράντα.

Το νέο σπίτι της Πέρι και του Μπλουμ στο Μοντεσίτο είχε αρχική τιμή πώλησης τα 16,25 εκατομμύρια δολάρια. Χτίστηκε το 1934 και διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, 12 μπάνια και βρίσκεται σε 8,9 στρέμματα κτήμα, σύμφωνα με το People.

Η περιοχή Μοντεσίτο φιλοξενεί πολλές διασημότητες, όπως την Όπρα Γουίνφρεϊ, την Αριάνα Γκράντε, την Έλεν ΝτιΤζένερις καθώς και τον πρίγκιπα Χάρι με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ.

