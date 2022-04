Κόσμος

Πούτιν - Ζελένσκι: ρωσικός “πάγος” για συνάντηση των ηγετών

Σε αντιδιαστολή με το κλίμα που καλλιεργείται από το Κίεβο, η Μόσχα χαμηλώνει τον πήχη των προσδοκιών. Τι δηλώνει Ρώσος διαπραγματευτής για το Ντονμπάς.

Η Ρωσία έκανε σήμερα γνωστό ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν έχουν προχωρήσει αρκετά, ώστε να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση των ηγετών και ότι η θέση της Μόσχας σχετικά με το καθεστώς της Κριμαίας και του Ντονμπάς δεν έχει αλλάξει.

«Το σχέδιο συμφωνίας δεν είναι έτοιμο για να υποβληθεί σε μια συνάντηση κορυφής», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής των Ρώσων διαπραγματευτών Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, προσθέτοντας «επαναλαμβάνω ξανά και ξανά: η θέση της Ρωσίας για την Κριμαία και το Ντονμπάς παραμένει ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ».

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Interfax Ukraine επικαλούμενο Ουκρανό διαπραγματευτή, ανέφερε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση κορυφής, μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πιθανότατα στην Τουρκία.

Ο Τούρκος Πρόεδρος τηλεφώνησε στον Πούτιν και στον Ζελένσκι την Παρασκευή «και φάνηκε να επιβεβαιώνει από την πλευρά του ότι είναι έτοιμοι να κανονίσουν μια συνάντηση στο εγγύς μέλλον», δήλωσε ο διαπραγματευτής, Ντέιβιντ Αραχαμία.

Το ουκρανικό πρακτορείο μετέδωσε ότι το προσχέδιο ειρήνευσης είναι αρκετά προχωρημένο, ώστε να επιτρέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων κορυφής. Η Ρωσία δέχεται τις θέσεις της Ουκρανίας με εξαίρεση την θέση του Κιέβου για την Κριμαία σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο.

