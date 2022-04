Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: καταγγελία για κακοποίηση της Τζωρτζίνας, σε ηλικία 9 μηνών!

Τι είχε καταγγελθεί στον Σύλλογο “Το Χαμόγελο του Παιδιού”. Τι λέει ο Κώστας Γιαννόπουλος για την πορεία της διερεύνησης της καταγγελίας.

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου των τριών παιδιών στην Πάτρα, εν αναμονή της απολογίας της Ρούλας Πισπιρίγκου, στις 12:00 της Δευτέρας.

Ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος στον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αποκάλυψε ότι υπήρξε παλαιότερα αναφορά για κακοποίηση της Τζωρτζίνας.

Ο κ. Γιαννόπουλος, μιλώντας στο OPEN, είπε ότι πρόκειται για ανώνυμη αναφορά που έγινε το 2014, όταν η Τζωρτζίνα ήταν σε ηλικία 9 μηνών και αφορούσε σε κακοποίησή της και από τους δύο γονείς, τον πατέρα Μάνο Δασκαλάκη και την μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου.

Με αφορμή τις εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση, ο κ. Γιαννόπουλος ανέφερε ότι ανέτρεξαν στις υποθέσεις που υπάρχουν στο αρχείο του «Χαμόγελου του Παιδιού» για να εξακριβώσουν αν υπήρχε κάποια αναφορά που να σχετίζεται με την συγκεκριμένη οικογένεια.

Έτσι, για την εν λόγω ανώνυμη καταγγελία, που βρέθηκε στο αρχείο, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αναφορά με ένδειξη «Επείγον» στις 14 Αυγούστου του 2014, η οποία έκανε λόγο για κακοποίηση του 9 μηνών τότε κοριτσιού, ιδιαίτερα από τη μητέρα του, Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η αναφορά, όπως προβλέπει η διαδικασία, εστάλη στην Εισαγγελία.

Μάλιστα όπως ανέφερε ο κ. Γιαννόπουλος η υπόθεση δεν προχώρησε και η μητέρα Ρούλα Πισπιρίγκου ωρυόταν ότι δεχόταν κατηγορίες που δεν ευσταθούσαν.

