Εξάρχεια: Καταδρομική επίθεση με μολότοφ στα ΜΑΤ

Δεκάδες μολότοφ εκτοξεύτηκαν κατά των αστυνομικών δυνάμεων έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να σβήσουν φωτιές.

Ακόμη μια νύχτα επεισοδίων αυτή που πέρασε στα Εξάρχεια, καθώς γύρω στις 3 τα ξημερώματα ομάδα περίπου 10 ατόμων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκτοξεύτηκαν περίπου 30 βόμβες μολότοφ προς τους άντρες των ΜΑΤ.

Μάλιστα χρειάστηκε και η επέμβαση της Πυροσβεστικής προκειμένου να σβήσουν φωτιές που άναψαν σε κάδους απορριμμάτων.

Δεν υπήρχαν τραυματισμοί, ούτε και προσαγωγές.

