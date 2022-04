Παράξενα

Πέθανε την ημέρα της κηδείας της γυναίκας του (εικόνες)

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία από την οικογενειακή τραγωδία, με τον χαμό του ζευγαριού με διαφορά λίγων ωρών, μετά από δυστύχημα.

Πέθανε και ο οδηγός του αυτοκινήτου, που προ ημερών, έπεσε στην πρόσοψη ενός τσιπουράδικου, στην Αμφίκλεια.

Μάλιστα, ο άνδρας κατέληξε την ημέρα της κηδείας της γυναίκας του, που ήταν συνοδηγός και είχε αφήσει την τελευταία της πνοή λίγο μετά από το τροχαίο, στο Κέντρο Υγείας της Αμφίκλειας.

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε το απόγευμα της Τρίτης (29/3), μέσα στην Αμφίκλεια, όταν ο 77χρονος οδηγός, από άγνωστη αιτία, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και δίχως αυτός να φρενάρει, το όχημα «καρφώθηκε» στο τσιπουράδικο, στην «πάνω πλατεία» της Αμφίκλειας.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Η 73χρονη συνοδηγός, μόλις μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, άφησε την τελευταία της πνοή.

Ο σύζυγός της διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος, αρχικά στο Νοσοκομείο Λαμίας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο "Ερυθρός Σταυρός", στην Αθήνα.

Δυστυχώς όμως, την ημέρα που γινόταν η κηδεία της γυναίκας του, ο 77χρονος οδηγός, που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου "Ερυθρός Σταυρός", έχασε την μάχη για να κρατηθεί στην ζωή.

Πηγή: lamiareport.gr