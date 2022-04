Αθλητικά

Λίβερπουλ: Ο Σαλάχ είπε όχι σε αμοιβή 475000 ευρώ την εβδομάδα!

Οι «κόκκινοι» θα πρέπει να προσφέρουν πολλά περισσότερα για να τον κρατήσουν στον Άνφιλντ και εμφανίζονται διατεθειμένοι να το κάνουν, καθώς οι μνηστήρες… καιροφυλακτούν.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ, είναι το υπ. αριθμόν 1 ζήτημα που απασχολεί τους διοικούντες την Λίβερπουλ. Το συμβόλαιο του Αιγύπτιου επιθετικού, λήγει τον Ιούνιο του 2023 και ήδη, οι «μνηστήρες» που θέλουν να τον πάρουν από το «Ανφιλντ» είναι αρκετοί και φυσικά, πρόκειται για τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Ωστόσο, κατά πάσα πιθανότητα, ο «Μο» θα εξακολουθήσει να προσφέρει χαρές και τρόπαια στους φίλους της ιστορικής ομάδας, καθώς το επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένεται να δεχθεί μία οικονομική πρόταση από τους «κόκκινους», που δεν θα μπορεί να αρνηθεί.

Πρόσφατα, ο 29χρονος άσος, ο οποίος έχει σκοράρει εφέτος 28 φορές κι έχει μοιράσει δέκα ασίστ σε 37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, απέρριψε πρόταση ύψους 475.000 ευρώ σε εβδομαδιαία (!) βάση.

Όπως, όμως, αποκαλύπτει η «Sunday Mirror», ο Σαλάχ είναι έτοιμος να υπογράψει την ανανέωση της συνεργασίας του με την διοίκηση της Λϊβερπουλ, καθώς η νέα πρόταση, θα αφορά εβδομαδιαίο μισθό, ύψους 593.000 (!) ευρώ, δηλαδή, όσα χρήματα εισπράττει ο Κριστιάνο Ρονάλντο από την Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ.

