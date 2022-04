Κόσμος

Ενεργειακή κρίση - Γαλλία: “βάλτε πλυντήριο την Κυριακή”

Δραματικές εκκλήσεις προς τους πολίτες, για εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω της κρίσης που σοβεί με την Μόσχα, λόγω και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο υπεύθυνος του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Γαλλίας ζήτησε από επιχειρήσεις και νοικοκυριά να μειώσουν την κατανάλωση, καθώς κύμα κακοκαιρίας ωθεί τη ζήτηση υψηλότερα σε μια στιγμή που περίπου οι μισοί πυρηνικοί αντιδραστήρες της χώρας είναι εκτός λειτουργίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η RTE ζήτησε από τα νοικοκυριά να λειτουργούν πλυντήρια πιάτων και ρούχων το Σαββατοκύριακο και όχι τη Δευτέρα για να μειώσουν το φορτίο και από τις επιχειρήσεις να μετριάσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 7 π.μ. και 10 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση στον ιστότοπο της εταιρείας. Επεσήμανε ότι δεν αναμένει καμία διακοπή ρεύματος.

Η κατανάλωση ενέργειας θα μπορούσε να φτάσει τα 73.000 μεγαβάτ τη Δευτέρα περίπου στις 9 το πρωί, δήλωσε η RTE. Η παραγωγή θα φτάσει μόνο περίπου τα 65.000 μεγαβάτ, αν και η Γαλλία θα πρέπει να μπορεί να εισάγει έως και 11.000 μεγαβάτ, ανέφερε.

Οι χώρες σε όλη την Ευρώπη αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν μια ενεργειακή κρίση που έχει οδηγήσει τους λογαριασμούς των νοικοκυριών στα ύψη.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς τα έθνη προσπαθούν να μειώσουν την εξάρτηση από τη Ρωσία για προμήθειες φυσικού αερίου.

