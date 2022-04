Υγεία - Περιβάλλον

Η Ρούλα Πισπιρίγκου ζήτησε από τον γιατρό να σταματήσει τις προσπάθειες ανάνηψης της Τζωρτζίνας

Σύμφωνα με δημοσίευμα, η Ρούλα πίστευε ότι ο Μάνος συνεργάζεται με την ΕΛ.ΑΣ εις βάρος της. «Να πεις όλη την αλήθεια για τον Μάνο που σε κατάντησε έτσι» της ζήτησε η μητέρα της.

Παρ’ ότι είχε φύγει από τη ζωή το 6 μηνών βρέφος της οικογένειας Δασκαλάκη κι ενώ είχε προκληθεί και ο θάνατος της τρίχρονης Μαλένας, τα δύο αυτά τραγικά γεγονότα δεν στάθηκαν ικανά για να «σωθεί» ο γάμος του Μάνου με τη Ρούλα.

Ο σύζυγος μάζεψε τα πράγματά του κι έφυγε από το σπίτι κι έτσι η Ρούλα που είχε «ψύχωση» με τον άνδρα της, όπως πολλοί ομολογούν, έβαλε μπροστά το ανατριχιαστικό σχέδιό της, για να τον φέρει πίσω. Είχε αποτύχει με την Ίριδα και ήλπιζε ότι θα τα καταφέρει με την Τζωρτζίνα.

Κάπως έτσι, μεθόδευσε την εισαγωγή της 9χρονης, πέρυσι στις 8 Απριλίου στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο. Εκεί, που τρεις μέρες αργότερα, κάνοντας τα «μαγικά» της στο μονόκλινο δωμάτιο νοσηλείας της Τζωρτζίνας, όπως περιγράφουν γιατροί και νοσοκόμες, το κοριτσάκι για εντελώς ακαταλαβίστικο ιατρικό τρόπο, έπαθε ανακοπή της καρδιάς, σύμφωνα με το δημοσίευμα του pelop.gr.

Όπως είναι γνωστό, ο αναισθησιολόγος υπερβαίνοντας κάθε χρονικό όριο εκείνο το Κυριακάτικο βράδυ, κατάφερε μετά από 55 ολόκληρα λεπτά της ώρας να επαναφέρει στη ζωή τη Τζωρτζίνα.

Για εκείνες τις στιγμές σοκάρει πραγματικά μια αποκαλυπτική μαρτυρία στην «Π» μιας γιατρού της βάρδιας, που αφορά την Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία παρακολουθούσε ατάραχη και ανέκφραστη την προσπάθεια της ανάνηψης.

«Γύρισε η μητέρα προς το μέρος μου, την ώρα που ο συνάδελφος έκανε την υπεράνθρωπη προσπάθειά του κι ενώ είχαν περάσει 15 λεπτά, είπε: Πέθανε… Σταματήστε την προσπάθεια, δεν έχει κανένα νόημα. Δεν γυρίζει πίσω η Τζωρτζίνα.Ταλαιπωρήθηκε και είναι καλύτερο να αναπαυθεί».

Η υποψία ότι ο Μάνος συνεργάζεται με την ΕΛΑΣ

Την προηγούμενη εβδομάδα, αποκαλύφθηκε ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου είχε ζητήσει από φίλο της «σεκιουριτά» να παρακολουθεί τον εν διαστάσει σύζυγό της Μάνο, επειδή ήθελε να γνωρίσει τα πάντα για τις κινήσεις του και ιδίως για την προσωπική σχέση, που διατηρούσε με άλλη γυναίκα στην Αθήνα.

Σήμερα η «ΠτΚ» αποκαλύπτει ότι η κατηγορούμενη μητέρα για το φόνο της κόρης της Τζωρτζίνας είχε και μια άλλη έγνοια. Ακριβέστερα, από τα μέσα Φεβρουαρίου υποψιαζόταν ότι ο Μάνος συνεργάζεται με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, δίνοντας πληροφορίες που θεωρούσε ότι την έβλαπταν!

Οι διασταυρωμένες πληροφορίες της «Π» αναφέρουν ότι είχε εξωτερικεύσει τις υποψίες της στην μητέρα της και την αδελφή της, αλλά και σε άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντός της, τα οποία εμπιστευόταν. Και μάλιστα, αναζητούσε τρόπους παρακολούθησης του Μάνου για να «τσεκάρει» αν ανεβαίνει τα σκαλιά της ΓΑΔΑ ή συναντιέται με αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Η μάνα στη Ρούλα: Πες τα όλα για τον Μάνο

Κατά την τελευταία επίσκεψή τους στην ΓΑΔΑ, η μητέρα και η αδελφή της Ρούλας την πίεσαν «να μιλήσει και να πει τα πάντα κατά του Μάνου»

«Σ’ έχει ξεφτιλίσει παιδάκι μου, δεν το καταλαβαίνεις; Σ’ έχει σπάσει στο ξύλο τόσες φορές. Σ’ έφερε εδώ που βρίσκεσαι σήμερα. Πόσο παρακάτω ακόμη θα σε σπρώξει;».

Αυτές ήταν οι κουβέντες της μάνας στη Ρούλα, τις οποίες η πρώτη μετέφερε σε άτομα της εμπιστοσύνης της, στις επικοινωνίες που είχε μαζί τους τις τελευταίες ώρες.

Σε μια χθεσινή επαφή της η μητέρα της Ρούλας έδειχνε απογοητευμένη:

«Τι να πεις γι’ αυτό το παιδί; Είναι τόση η ‘’ψύχωση’’ που έχει με τον Μάνο και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν μας ακούει…», ήταν μια χαρακτηριστική αποστροφή των λεγομένων της στην στον συνομιλητή της…

Πηγή: pelop.gr

