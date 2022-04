Καιρός: τοπικές βροχές και βοριάδες την Δευτέρα

Καιρός

Που αναμένονται έντονες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Που θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις. Πως θ κινηθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Δευτέρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνές στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Μακεδονία και στην Θράκη. Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα είναι αυξημένες στη νότια νησιωτική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3 με 5 και βαθμιαία ανατολικοί στα νότια, 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φθάσει τους 14 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 21, τοπικά στην νότια νησιωτική χώρα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, που γρήγορα θα πυκνώσουν, με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί βόρειοι, έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα πνέουν ανατολικοί άνεμοι, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα από τα δυτικά θα πυκνώσουν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Μακεδονία και το βράδυ στην Θράκη. Λίγα χιόνια είναι πιθανό να πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα κεντρικά και στα βόρεια και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα στα νότια 6 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, από 01 έως 12 βαθμούς Κελσίου).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα κεντρικά και τα βόρεια. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ, στα νότια έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί, στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές στις Κυκλάδες. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε ανατολικών διευθύνσεων, στα νότια με ένταση 5 με 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται αραιές νεφώσεις, που γρήγορα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα πυκνώσουν. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε ανατολικών διευθύνσεων, με την ίδια ένταση. Το θερμόμετρο θα δείξει από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Για την Τρίτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές στα κεντρικά και στα βόρεια. Βαθμιαία, από τις μεσημβρινές ώρες και από τα δυτικά, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Αναμένονται αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στα νότια πελάγη 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες, στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς, εντάσεως 4 με 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου και στα νότια τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

