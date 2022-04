Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: “Η Τζωρτζίνα είχε τυλιχθεί από τριγωνικό πλέγμα θανάτου”

Μία νέα αποκάλυψη έρχεται να ταράξει ακόμα περισσότερο τα νερά στην πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας.

Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας "Πελοπόννησος", Γιώργος Αναστασόπουλος, προχώρησε σε μία νέα αποκάλυψη που έρχεται να ταράξει ακόμα περισσότερο τα νερά στην πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας.

Σύμφωνα με το οικείο περιβάλλον της οικογένειας, ο δημοσιογράφος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 είπε ότι στη δολοφονία της Τζωρτζίνας φέρονται να εμπλέκονται κι άλλα πρόσωπα.

Χαρακτηριστικά έκανε λόγο για «τριγωνικό πλέγμα θανάτου» στο οποίο έπεσε το άτυχο κορίτσι.

Ο Γιώργος Αναστασόπουλος πρόσθεσε ότι ο άνθρωπος που έδωσε αυτή την πληροφορία "φοβάται" και θα προσκομίσει την πληροφορία στην ΕΛ.ΑΣ., κι ότι το λόγο έχουν οι Αρχές που καλούνται να ερευνήσουν άλλη μια σκοτεινή πτυχή του συγκλονιστικού εγκλήματος που φαίνεται ότι ξετυλίγεται μπροστά μας.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου φέρεται να προτίθεται να υποβάλει αίτημα διαζυγίου στον Μάνο Δασκαλάκη τη Δευτέρα, ημέρα κατά την οποία θα οδηγηθεί ενώπιον ανακριτού κι εισαγγελέως για να απολογηθεί και προφανώς εν συνεχεία να προφυλακιστεί, την προηγούμενη βδομάδα αποκαλύφθηκε άλλο ένα συμβάν που προκαλεί εντύπωση.

