Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπούτσα: Διεθνής κατακραυγή για την ρωσική θηριωδία

Πτώματα άφησαν πίσω τους οι Ρώσοι. Σκόπιμη σφαγή, λέει το Κίεβο. Για εικόνες "γροθιά στο στομάχι” έκανε λόγο ο Μπλίνκεν. "Πυρά" στην Ρωσία και από την ΕΕ. Η απάντηση της Μόσχας.



Περίπου 300 άνθρωποι χρειάστηκε να ενταφιαστούν σε μαζικούς τάφους στην Μπούτσα, την κωμόπολη στα βορειοδυτικά του Κιέβου που υπήρξε θέατρο σφοδρών μαχών, δήλωσε ο δήμαρχός της, Ανατόλι Φεντόρουκ.

«Στην Μπούτσα, έχουμε ήδη θάψει σε μαζικούς τάφους 280 ανθρώπους», επειδή ήταν αδύνατον να ταφούν στα τρία κοιμητήρια που όλα τους βρίσκονταν πολύ κοντά στη γραμμή πυρός των ρωσικών δυνάμεων, είπε ο Φεντόρουκ στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Σε ορισμένους δρόμους, βλέπει κανείς 15-20 πτώματα στο έδαφος» αλλά «δεν μπορώ να σας πω πόσοι είναι ακόμη οι νεκροί στις αυλές, πίσω από τους φράχτες», συνέχισε.

«Αν δεν περάσουν πρώτα οι πυροτεχνουργοί για να εξετάσουν τα πτώματα, δεν πρέπει να τα περισυλλέξουμε» επειδή μπορεί να είναι παγιδευμένα με εκρηκτικά, εξήγησε. «Αυτές είναι οι συνέπειες της ρωσικής κατοχής, οι ραδιουργίες του εχθρού» πρόσθεσε ο δήμαρχος.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η “σφαγή” στην Μπούτσα ήταν σκόπιμη

Οι ουκρανικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει ακόμη να μπουν σε όλη την πόλη, που ήταν στα χέρια των Ρώσων επί περίπου έναν μήνα. Σήμερα μοίρασαν βοήθεια στους κατοίκους, για πρώτη φορά αφότου η πόλη πέρασε και πάλι στον έλεγχο της ουκρανικής κυβέρνησης.

Ο Ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών Ντμίτρο Κούλεμπα κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία για μία σκόπιμη “σφαγή” στην πόλη Μπούτσα που βρίσκεται έξω από το Κίεβο και κάλεσε την ομάδα των κρατών G7 να προχωρήσει στην επιβολή νέων “καταστροφικών” κυρώσεων κατά της Μόσχας.

“Συνεχίζουμε να ψάχνουμε και να συλλέγουμε πτώματα, αλλά ο αριθμός έχει ήδη αυξηθεί σε εκατοντάδες. Πτώματα βρίσκονται στους δρόμους. Σκότωσαν αμάχους όταν αυτοί έμεναν στην πόλη και καθώς προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν αυτά τα χωριά και τους δρόμους” σύμφωνα με ανάρτηση του Κούλεμπα στο Twitter, που επικαλείται το υπουργείο του.

Η Ρωσία δεν έχει μέχρι τώρα σχολιάσει δημόσια τους ισχυρισμούς αυτούς. Η Μόσχα έχει προηγουμένως αρνηθεί πολλαπλώς τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας, αναφορικά με τη στοχοποίηση αμάχων.

"Προβοκάτσια" χαρακτηρίζει η Μόσχα τις εικόνες των νεκρών

Η Μόσχα απέρριψε τις κατηγορίες της Ουκρανίας ότι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν αμάχους στην ουκρανική πόλη Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο.Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας υποστηρίζει ότι τα βίντεο και οι φωτογραφίες που εικονίζουν πτώματα είναι «άλλη μια προβοκάτσια».

Σύμφωνα με το υπουργείο, όλες οι ρωσικές στρατιωτικές μονάδες είχαν φύγει από την πόλη αυτήν στις 30 Μαρτίου. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται επίσης ότι οι Ρώσοι στρατιώτες παρέδωσαν 452 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους των κοινοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου.

Η Μόσχα υποστηρίζει επίσης, σύμφωνα με την ανεπίσημη μετάφραση της ανακοίνωσης την οποία δημοσίευσε το πρακτορείο Reuters, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της κατοχής της πόλης οι κάτοικοι της Μπούτσα ήταν ελεύθεροι να μετακινούνται και να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνά τους, οι έξοδοι δεν ήταν αποκλεισμένοι και όλοι είχαν τη δυνατότητα να φύγουν προς τα βόρεια, προς τη Λευκορωσία, ενώ τα νότια περίχωρα «συμπεριλαμβανομένων και κατοικημένων περιοχών», βομβαρδίζονταν από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Μπλίνκεν: Εικόνες "γροθιά στο στομάχι”

Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σε μία σημερινή συνέντευξη του στο CNN, ότι οι εικόνες με τον μεγάλο αριθμό των νεκρών Ουκρανών στην πόλη Μπούτσα, μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων “είναι μια γροθιά στο στομάχι.”

Η ΕΕ κατηγορεί τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις για τη διάπραξη θηριωδιών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε σήμερα τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις για την διάπραξη θηριωδιών στην περιοχή του Κιέβου, μετά τη δήλωση του δημάρχου της πόλης Μπούτσα ότι 300 κάτοικοι της πόλης, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της ρωσικής κατοχής που διήρκησε για ένα μήνα.

“Σε κατάσταση σοκ από τις ειδήσεις για τις θηριωδίες από τις ρωσικές δυνάμεις, η ΕΕ βοηθάει την Ουκρανία στην τεκμηρίωση της διάπραξης εγκλημάτων πολέμου” ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Twitter, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, προσθέτοντας ότι όλες οι υποθέσεις είναι αναγκαίο να διερευνηθούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας ανέφερε σήμερα ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για “τα εγκλήματα πολέμου” που διέπραξε στην πόλη Μπούτσα, λίγο πιο έξω από την ουκρανική πρωτεύουσα, υπό τη μορφή της επιβολής πιο αυστηρών κυρώσεων, που θα αποδοκιμάζουν την “απρόκλητη βία” του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πόλης δήλωσε χθες ότι 300 κάτοικοι της σκοτώθηκαν στη διάρκεια της κατάληψης της πόλης για ένα μήνα από το ρωσικό στρατό. Το Reuters είδε τα θύματα σε έναν ομαδικό τάφο, ενώ πτώματα υπάρχουν ακόμη στους δρόμους της πόλης.

“Οι εικόνες από την Μπούτσα είναι απαράδεκτες. Η απρόκλητη βία του Πούτιν εξαφανίζει αθώες οικογένειες και δεν έχει όρια” έγραψε σε μία ανάρτησή της στο Twitter, η Αναλένα Μπέρμποκ.





