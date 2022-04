Ζελένσκι για Μπούτσα: Μητέρες Ρώσων στρατιωτών δείτε τι μεγαλώσατε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατηγορεί πρώτα τη Δύση για τη μη ένταξη της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική συμμαχία.

Ξέσπασμα του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις ρωσικές θηριωδίες στη Μπούτσα κοντά στο Κίεβο. «Μητέρες Ρώσων στρατιωτών δείτε τι μπ@@ μεγαλώσατε» δηλώνει σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατηγορεί πρώτα τη Δύση για τη μη ένταξη της Ουκρανίας στη Βορειοατλαντική συμμαχία.

«Βουκουρέστι, Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. 3 Απριλίου πριν από 14 χρόνια. Υπήρχε μια ευκαιρία να αποτραπεί (σ.σ η εισβολή), έτσι ώστε να μην έρθει η Ρωσία. Μπούκα, περιοχή Κιέβου. Τώρα. Ήρθε η Ρωσία» δηλώνει ο ουκρανός πρόεδρος και προσθέτει:

«Οι μητέρες των Ρώσων στρατιωτών πρέπει να το δουν αυτό. Δείτε τι μπ@@ έχετε μεγαλώσει. Δολοφόνοι, πλιατσικολόγοι, χασάπηδες».

Η Δύση κατηγόρησε σήμερα τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις για τη διάπραξη θηριωδιών στην περιοχή του Κιέβου, μετά τη δήλωση του δημάρχου της Μπούτσα ότι 300 κάτοικοι της πόλης, σκοτώθηκαν στη διάρκεια της ρωσικής κατοχής που διήρκησε για ένα μήνα.

Ο Ουκρανός υπουργός των Εξωτερικών Ντμίτρο Κούλεμπα κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία για μία σκόπιμη “σφαγή” στην πόλη Μπούτσα που βρίσκεται έξω από το Κίεβο και κάλεσε την ομάδα των κρατών G7 να προχωρήσει στην επιβολή νέων “καταστροφικών” κυρώσεων κατά της Μόσχας.

“Συνεχίζουμε να ψάχνουμε και να συλλέγουμε πτώματα, αλλά ο αριθμός έχει ήδη αυξηθεί σε εκατοντάδες. Πτώματα βρίσκονται στους δρόμους. Σκότωσαν αμάχους όταν αυτοί έμεναν στην πόλη και καθώς προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν αυτά τα χωριά και τους δρόμους” σύμφωνα με ανάρτηση του Κούλεμπα στο Twitter, που επικαλείται το υπουργείο του.

Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σε μία σημερινή συνέντευξη του στο CNN, ότι οι εικόνες με τον μεγάλο αριθμό των νεκρών Ουκρανών στην πόλη Μπούτσα, μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων “είναι μια γροθιά στο στομάχι.”

“Σε κατάσταση σοκ από τις ειδήσεις για τις θηριωδίες από τις ρωσικές δυνάμεις, η ΕΕ βοηθάει την Ουκρανία στην τεκμηρίωση της διάπραξης εγκλημάτων πολέμου” ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Twitter, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, προσθέτοντας ότι όλες οι υποθέσεις είναι αναγκαίο να διερευνηθούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και υποστήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία βρίσκονται καθ'οδόν, ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στο τουίτερ, δηλώνοντας ταυτόχρονα σοκαρισμένος από «τις εικόνες θηριωδιών που διέπραξε ο ρωσικός στρατός στην απελευθερωμένη περιοχή του Κιέβου Μπούκα».

«Η Ε.Ε. βοηθά την Ουκρανία και τις ΜΚΟ στη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για δίωξη στα διεθνή δικαστήρια» προσέθεσε ο Σαρλ Μισέλ.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες, που δημοσίευσε ο σύμβουλος του Ζελένσκι και μέλος των διαπραγματευτών Μιχαήλ Ποντόλιακ, από το Κίεβο. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει με πτώματα ανδρών και γυναικών. Ο ίδιος σχολιάζει ότι πρόκειται για «τα χειρότερα εγκλήματα του Ναζισμού».

Kyiv region. 21st century Hell. Bodies of men and women, who were killed with their hands tied. The worst crimes of Nazism have returned to ????. This was purposely done by ????. Impose an embargo on energy resources, close seaports. Stop the murders! pic.twitter.com/5QIgUB8qfr