Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ: Πρωταθλήτριες Ευρώπης οι “ερυθρόλευκες” στο πόλο

Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και για τρίτη φορά συνολικά στην ιστορία του είναι ο Ολυμπιακός στο πόλο γυναικών

Πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και για τρίτη φορά συνολικά στην ιστορία του είναι ο Ολυμπιακός στο πόλο γυναικών, επικρατώντας της Σαμπαντέλ με 11-7 στον τελικό που έγινε στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά. Οι ερυθρόλευκες είχαν δείξει από το Σάββατο, με το 18-11 επί της Ουίπεστ στον ημιτελικό, ότι ήταν αποφασισμένες να διατηρήσουν το στέμμα και η πανηγυρική επιβεβαίωση ήρθε στον μεγάλο τελικό.

Μία μέρα νωρίτερα, στον ημιτελικό με την Ουίπεστ, το όπλο του Ολυμπιακού ήταν ο πλουραλισμός στην επίθεση, σημειώνοντας 18 γκολ. Τώρα, στον τελικό, το όπλο ήταν η άμυνα, για να επιβεβαιωθεί έτσι ότι πρόκειται για την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, ικανή να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρει πάντα τη λύση για να νικήσει. Όπως έκανε και τώρα.

Οι ερυθρόλευκες, έχοντας και τη συμπαράσταση των οπαδών τους, μπήκαν πολύ δυνατά στον τελικό και προηγήθηκαν με 4-1 στο πρώτο οκτάλεπτο, με αποτέλεσμα από εκεί και πέρα να διαχειριστούν τέλεια την κατάσταση και να φτάσουν στον θρίαμβο με 11-7, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση της Euroleague και φέτος!

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 1-1, 3-3, 3-2

Ολυμπιακός: Διαμαντοπούλου, Ε. Πλευρίτου 2, Σλίκινγκ, Ελευθεριάδου 2, Κανετίδου, Ξενάκη, Σιούτη, Μ. Πλευρίτου 1, Ράνι, Β. Πλευρίτου 2, Κρίστμας 1, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Σταματοπούλου.

Σαμπαντέλ: Έστερ, Ορτίθ, Γκαμες 1, Φαν ντερ Σλοτ 1, Σεράνο, Στέφενς 2, Σόχι, Γκαρσία, Φόρκα 1, Έγκενς, Πέρες 1, Γκονζάλες 1, Καράσκο.

