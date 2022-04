Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: “Πράσινη” επικράτηση στα Λιόσια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος στο αθηναϊκό ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής στην Basket League.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος στο αθηναϊκό ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής στην Α1 Ανδρών/Basket League, περνώντας άνετα από το κλειστό των Άνω Λιοσίων και δείχνοντας έτοιμος για τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό (11/4) στο ΟΑΚΑ, η οποία θα κρίνει και το πλεονέκτημα της έδρας μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 83-69 της ΑΕΚ, βελτιώνοντας σε 17-1 το ρεκόρ τους και υποχρεώνοντας την Ένωση στη 10η ήττα της 19 αγώνες.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Χάουαρντ Σαντ-Ρος με 14 πόντους (3/4 τρίποντα), αλλά και 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ από την ΑΕΚ πάλεψε ο Ίαν Χάμερ με 23 πόντους (2/2 τρίποντα).

Με τον Έβανς να συνεχίζει τις θετικές εμφανίσεις, ο Παναθηναϊκός σήκωσε με το... καλημέρα κεφάλι στο σκορ (6-10 στο 3΄), τη στιγμή που η ΑΕΚ προσπαθούσε να παραμείνει κοντά στο σκορ. Οι Παπαπέτρου και Σαντ-Ρος φρόντισαν να κρατήσουν σε απόσταση τους «πράσινους» μέχρι το 5΄(8-15), αλλά στη συνέχεια η Ένωση εξαργύρωσε την έφεση του Κολόμ στη δημιουργία, μειώνοντας σε 14-15 και ισοφαρίζοντας σε 17-17 στο 8΄. Ωστόσο, το... γκολ-φάουλ του Ουάιτ έγραψαν το 17-20 του δεκαλέπτου.

Με διάρκεια στο κομμάτι της παραγωγικότητα και αξιοποιώντας τη φροντ λάιν του, ο Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι και στο 15΄ ξέφυγε με +8 (23-31). Όταν μάλιστα μπήκε και ο Νέντοβιτς από την περιφέρεια στην εξίσωση, οι «πράσινοι» έγραψαν το 28-44 (18΄) και δεν κοίταξαν πίσω μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (31-45).

Η Ένωση μπήκε αποφασισμένη να επιστρέψει στην τρίτη περίοδο, αλλά το επιθετικό ρεσιτάλ του Παπαπέτρου φρόντισε να της κόψει την... όρεξη (38-55, 24΄). Η ΑΕΚ πάλεψε να μαζέψει τη διαφορά (46-56, 27΄), αλλά το προσωπικό σερί 6-0 του Μέικον διαμόρφωσε ένα σκορ ασφαλείας (46-52, 29΄), με τον Μαυροειδή να γράφει από τη γραμμή των βολών το 48-62 στο 30΄.

Με την ΑΕΚ να χτυπά μέσα στην αντίπαλη ρακέτα, η διαφορά έπεσε σε μονοψήφια επίπεδα στο 35΄ (60-68), αλλά μέχρι εκεί... Ο Μέικον βρήκε και πάλι ρυθμό, ενώ το τρίποντο του Σαντ-Ρος υποχρέωσε την Ένωση να ρίξει... λευκή πετσέτα στο 38΄ (62-77)...

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 31-45, 48-62, 69-83

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Σεγκούρα): Κολόμ 6 (1), Φλιώνης 7 (1), Ράουτινς 12 (4), Κουζέλογλου 6, Χάμερ 23 (2), Πετρόπουλος 2, Φιλιππάκος 4, Μαυροειδής 8, Κόνιαρης 1.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Πρίφτης): Παπαγιάννης 11, Παπαπέτρου 11 (2), Νέντοβιτς 11 (2), Έβανς 7 (1), Σαντ-Ρος 14 (3), Μέικον 10, Μποχωρίδης, Καββαδάς 4, Κασελάκης 7 (1), Ουάιτ 8 (1), Μαντζούκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Η ΠΑΕ Άρης έδωσε το όνομα του στη θύρα επισήμων (εικόνες)

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: καταγγελία για κακοποίηση της Τζωρτζίνας, σε ηλικία 9 μηνών!

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπούτσα: Διεθνής κατακραυγή για την ρωσική θηριωδία