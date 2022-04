Αθλητικά

Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα: Όλα μηδέν στην Θεσσαλονίκη

Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΣ Γιάννινα.



Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΣ Γιάννινα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League. Καλύτεροι οι «κίτρινοι» στο δεύτερο μέρος, είχαν δοκάρι με τον Κριστιάν Γκάνεα (51’), ωστόσο ο «Αγιαξ της Ηπείρου» έμεινε "όρθιος" στη Θεσσαλονίκη για μια ακόμα φορά.

Με τους παίκτες του Άρη να προσπαθούν να συνηθίσουν στο 3-4-3 που επέλεξε ο Χερμάν Μπούργος, ο οποίος έδωσε και την ευκαιρία στον Σαλέμ Εμπακατά να κάνει το ντεμπούτο του, ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε τον έλεγχο του αγώνα στα πρώτα λεπτά. Χωρίς, ωστόσο, να δημιουργήσει κάποια ιδιαίτερη φάση.

Καλή στιγμή για τους γηπεδούχους στο 17’, με τον Γιούρι Λοντίγκιν να διώχνει σε κόρνερ το μακρινό σουτ του Λούκας Σάσα. Ένα τέταρτο αργότερα, το σουτ του Γιαν-Μαρκ Σνάιντερ που πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Χουλιάν Κουέστα, ήταν η πρώτη απόπειρα των φιλοξενούμενων. Και τελευταία στο πρώτο μέρος…

Με τριπλή αλλαγή στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Μπούργος θέλησε να διαφοροποιήσει την εικόνα της ομάδας του αλλά και του αγώνα. Οι φιλοξενούμενοι, όμως, ήταν αυτοί που απείλησαν πρώτα, με την ωραία ατομική ενέργεια του Χουάν Χοσέ Περέα στο 49’.

Άμεσα αντέδρασαν οι Θεσσαλονικείς, με τον Κρίστιαν Γκάνεα στο 51’ να σουτάρει στην εξωτερική πλευρά της δεξιάς δοκού της εστίας του Λοντίγκιν και την μπάλα να φεύγει άουτ.

Ακολούθησαν οι προσπάθειες των Φαμπιάνο Λέισμαν, Φακούντο Μπερτόγλιο και Ντάνιελ Μαντσίνι και, κυρίως, η κεφαλιά του Αμπουμπακάρ Καμαρά στο 74ο λεπτό. Η 13η τελική προσπάθεια του Άρη στο δεύτερο μέρος ήρθε από τον Μαντσίνι, το σουτ του οποίου βρήκε δίχτυα, αλλά από την εξωτερική πλευρά, στο 84ο λεπτό ενώ στο 90’ άστοχη ήταν η κεφαλιά του Γιάννη Κάργα, στην απέναντι εστία.

Για τρίτο παιχνίδι στη φετινή σεζόν, ο ΠΑΣ Γιάννινα κατάφερε να μη δεχθεί γκολ από τον Άρη, ωστόσο αυτή τη φορά δεν κατάφερε να τον κερδίσει, όπως συνέβη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Οι δυο ομάδες, με τη δεύτερη σερί ισοπαλία τους στη διαδικασία των Play Off, διατηρούν τις ελπίδες τους για ένα εισιτήριο για το Conference League της προσεχούς περιόδου.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Μπεναλουάν (56’ Μπερτόγλιο), Σάσα (46’ Ντουκουρέ), Εντιαγέ (46’ Μαντσίνι), Μπράμπετς, Ματίγια, Φαμπιάνο, Γκάνεα, Καμαρά, Ιτούρμπε (46’ Ματέο), Εμπακατά (80’ Σούντγκρεν).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Ποζνάνσκι, Καραχάλιος, Ντομίνγκεθ (73’ Παντελάκης), Στάνκο, Γκαρντάβσκι, Σνάιντερ (83’ Λιάσος), Περέα (90’+3’ Μορέιρα).

