Ρούλα Πισπιρίγκου - Ζάρδας: Ιατρικό λάθος η χορήγηση κεταμίνης στην Τζωρτζίνα

Ο δικηγόρος της Ρούλας Πισπιρίγκου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μερικές ώρες πριν η κατηγορούμενη βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.

" Πρόκειται για ιατρικό λάθος εξ αμελείας" δήλωσε ο συνήγορος της 33χρονης. Και συμπλήρωσε "δεν υπήρχε κεταμίνη στη θεραπεία, όμως χορηγήθηκε κατά τη διασωλήνωση".

'"Η δικογραφία δημιουργήθηκε με συγκυριακά στοιχεία" ανέφερε ο κ. Ζάρδας.

Όσο για τον ανιχνευτή ψεύδους που ζητά η κατηγορούμενη "το ζητά προφανώς γιατί λέει την αλήθεια"

Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές, δηλώνουν κατηγορηματικά, μετά τη δήλωση αυτή του συνηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου πως ποτέ δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε ανάνηψη στην Τζωρτζίνα κεταμίνη.





