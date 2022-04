Μητσοτάκης για Μπούτσα: Οι δράστες να λογοδοτήσουν για τη φρίκη κατά αμάχων

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την σφαγή στην πόλη Μπούτσα της Ουκρανίας. Ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ.



Τον αποτροπιασμό του «για τη φρίκη των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν κατά αμάχων στην πόλη Μπούτσα», εκφράζει με ανάρτησή του στο Τwitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως μάλιστα επισημαίνει: «Οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας».

Appalled by the horror of crimes committed against civilians in Bucha. The perpetrators must be held accountable. Greece stands with Ukraine.