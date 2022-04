Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ξανά στη ΓΑΔΑ η μητέρα και η αδερφή της

Συνοδευόμενες από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τη Ρούλα Πισπιρίγκου, η μητέρα και η αδερφή της, έφτασαν στη ΓΑΔΑ λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα.

Οι δύο γυναίκες δεν μίλησαν στις τηλεοπτικές κάμερες και ανέβηκαν στον 7ο όροφο, που βρίσκονται τα κρατητήρια.

Έμειναν για περίπου 30 λεπτά, είχαν μία μικρή συνομιλία με την 33χρονη και αποχώρησαν

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες και με τους δικηγόρους, λίγες ώρες πριν βρεθεί η Ρούλα Πισπιρίγκου στην Ευελπίδων, ενώπιον ανακριτή.

Ο κ. Ζάρδας που επίσης εκπροσωπεί την Ρούλα Πισπιρίγκου, μιλώντας στον κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, τόνισε: «Βλέπω μια δικογραφία η οποία έχει πάρα πολλά κενά, δεν θα είχε μεγαλη επιτυχία να ευδοκιμήσει εαν δεν υπήρχε ολη αυτή η προκατάληψη που έχει δημιουργηθεί.»

" Πρόκειται για ιατρικό λάθος εξ αμελείας" δήλωσε ο συνήγορος της 33χρονης. Και συμπλήρωσε "δεν υπήρχε κεταμίνη στη θεραπεία, όμως χορηγήθηκε κατά τη διασωλήνωση".

