Ρούλα Πισπιρίγκου: Προκαταρκτική έρευνα για τον θάνατο της σπιτονοικοκυράς

Οι καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση των τριών κοριτσιών αλλά και μια σειρά απο μαρτυρίες οδήγησαν στο να διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση θανάτου της σπιτονοικουράς, το 2020.

Ρούλας και του Μάνου με την σπιτονοικυρά τους αλλά και τα ακριβή αίτια του θανάτου της ερευνούν οι αστυνομικές αρχές. Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε για την υπόθεση με την 69χρονη στην Πάτρα που πέθανε το 2020. Την αλήθεια γύρω από τις σχέσεις τηςμε την σπιτονοικυρά τους αλλά και τα ακριβή αίτια του θανάτου της ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.για την υπόθεση με την 69χρονη στην Πάτρα που πέθανε το 2020.

Την ίδια ώρα συγγενείς της σπιτονοικυράς προχωρούν σε όλες τις νομικές διαδικασίες προκειμένου να μάθουν την αλήθεια.



Ο Μάνος Δασκαλάκης στη συνέντευξη του στην εφημερίδα "Μπαμπ" αναφέρεται στις σχέσεις της οικογένειας του με τη σπιτονοικυρά.





Διαψεύδει ότι την 69χρονη πρόσεχε η Ρούλα Πισπιρίγκου και ταυτόχρονα πως η γυναίκα που τους νοίκιαζε το σπίτι είχε μεγάλη περιούσια.





O Μάνος Δασκαλάκης δήλωσε " Η γυναίκα χρώσταγε πολλά λεφτά… Η γυναίκα κατ' αρχήν έπαιρνε μία σύνταξη. Ούτε λεφτά είχε, ούτε τίποτα. Εμείς της δίναμε τα ενοίκια κανονικά με αποδείξεις, μπορεί να φανεί. Γιατί να σκοτώσεις μια γυναίκα από τη στιγμή που ούτε σου έχει γράψει το σπίτι, δεν έχεις όφελος. Όχι επειδή δεν σου έχει γράψει το σπίτι, δεν έχεις όφελος να τη σκοτώσεις".





Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας "Πελοπόννησος" ο Μάνος Δασκαλάκης πρόσφατα ως πληρεξούσιος της 69χρονης είχε προχωρήσει στην πώληση κατοικίας ιδιοκτησίας της σπιτονοικυράς αξίας 250.000 ευρώ.

της αποτέφρωσης της σωρού της γυναίκας. Ωστόσο στο Α' Νεκροταφείο Πατρών υπάρχει ένα πρόχειρο μνήμα όπου στο σταυρό αναγράφεται το όνομα της ενώ έχει τοποθετηθεί η φωτογραφία ενός άγνωστου άνδρα. Μυστήριο παραμένει και ο τάφος της 69χρονης γυναίκας καθώς η ίδια εν ζωή δήλωνε άθεη και σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Μάνος Δασκαλάκης είχε προχωρήσει στις διαδικασίες

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας η ηλικιωμένη γυναίκα απεβίωσε εν μέσω νοσηλείας σε σοβαρή κατάσταση, έλαβε πιστοποιητικό θανάτου με παθήσεις γυναικολογικών οργάνων.

Δεν αποκλείεται οι αστυνομικοί να ζητήσουν εκταφή της σωρού και νέα ιατροδικαστική έρευνα. Ταυτόχρονα στο μικροσκόπιο των αστυνομικών θα μπουν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες και οι τραπεζικές συναλλαγές της σπιτονοικυράς.