Πόλεμος στην Ουκρανία: Missing Alert για παιδί 3 ετών από το Κίεβο

Τα παιδί μαζί με την γιαγιά του μπήκαν σε βάρκα προκειμένου να φύγουν από την περιοχή. Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού.





Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 3χρονου αγοριού ουκρανικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε από τον συνεργαζόμενο φορέα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe – ΜCE) για την εξαφάνιση του Alexander Shasha Zdanovych Yakhno, στις 03/04/2022.

Πιο συγκεκριμένα, στις 10 Μαρτίου 2022 ο Alexander Shasha βρισκόταν στην περιοχή Vyshhorod του Κιέβου, όπου ρώσικες δυνάμεις εισήλθαν στην περιοχή και εμπόδισαν τους πολίτες να απομακρυνθούν. Ο μόνος τρόπος διαφυγής ήταν μέσω θαλάσσης, όπου ο ανήλικος, συνοδευόμενος από την γιαγιά του, προσπάθησε να διασχίσει την παραλία του Κιέβου μέσω βάρκας μαζί με άλλα 15 άτομα. Δυστυχώς, η βάρκα ανετράπη και 5 άτομα εντοπίστηκαν νεκρά, μέσα σε αυτά και η γιαγιά του. Ο Alexander Shasha ήταν ο μοναδικός που φορούσε σωσίβιο γιλέκο και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται από περιοχή ιχθυοκαλλιέργειας ανάμεσα στις πόλεις Tolokun και Sukholuchchya του Κιέβου.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe - ΜCE), έχει ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια με σκοπό την ενημέρωση όλων για την αποφυγή εξαφανίσεων Ουκρανών πολιτών, οι οποίοι στην προσπάθεια τους να προστατευθούν, διασχίζουν Ευρωπαϊκά κράτη και μη. Η αναδημοσίευση της φωτογραφία του ανήλικου Alexander Shasha (ον.) Zdanovych Yakhno (επ). αποσκοπεί στην συνδρομή όλων μας για τον άμεσο εντοπισμό του.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

