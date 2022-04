Κόσμος

Μπούτσα - ΟΗΕ: Διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για τα γεγονότα ζητά ο Γκουτέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη λακωνική ανακοίνωσή του ο Γκουτέρες είπε ότι «είναι ουσιαστικής σημασίας μια ανεξάρτητη έρευνα να οδηγήσει στη λογοδοσία» των υπευθύνων.







Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «σοκαρισμένος» από τις εικόνες των νεκρών πολιτών στην Μπούκα, την κωμόπολη του Κιέβου όπου εντοπίστηκαν πολλά πτώματα αμάχων μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων.

Στη λακωνική ανακοίνωσή του ο Γκουτέρες είπε ότι «είναι ουσιαστικής σημασίας μια ανεξάρτητη έρευνα να οδηγήσει στη λογοδοσία» των υπευθύνων.

Η Ύπατη Αρμοστεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ από την πλευρά της σημείωσε ότι ο εντοπισμός των μαζικών τάφων στην Μπούκα εγείρει «σοβαρά ερωτηματικά» όσον αφορά τη διάπραξη «πιθανών εγκλημάτων πολέμου» και τόνισε ότι είναι σημαντικό να διαφυλαχθούν όλες οι αποδείξεις.

«Δεν είμαστε ακόμη σε θέση να σχολιάσουμε τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου των πολιτών στην Μπούκα αλλά αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα εγείρει σοβαρά ερωτηματικά και ανησυχίες για πιθανά εγκλήματα πολέμου και σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ξανά στη ΓΑΔΑ η μητέρα και η αδερφή της

Δικηγόρος Ρούλας Πισπιρίγκου: Δεν είναι απαραίτητο η ουσία να χρησιμοποιήθηκε με δόλο

Τροχαίο δυστύχημα: αυτοκίνητο με δύο αδελφές έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)