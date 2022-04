Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Νίκη... 4άδας για το “τριφύλλι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός «σκαρφάλωσε» ξανά στα ευρωπαϊκά «εισιτήρια», μετά την νίκη του κόντρα στον ΠΑΟΚ.



Την πιο σημαντική νίκη του -έως τώρα- στη σεζόν σημείωσε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 2-1 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των play off και «σκαρφάλωσε» ξανά στα ευρωπαϊκά «εισιτήρια». Οι «πράσινοι» έβαλαν τέλος στο αήττητο σερί του δικεφάλου του Βορρά, βρίσκοντας δύο γκολ απ’ τους Ισπανούς Αϊτόρ και Χουάνκαρ σε καθοριστικά σημεία του αγώνα. Μείωσε στο 70’ με τον Ζίβκοβιτς ο ΠΑΟΚ που «πολιόρκησε» στο τελευταίο 20λεπτο την άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά δεν μπόρεσε να βρει γκολ ισοφάρισης.

Το παιχνίδι είχε άγρια ομορφιά απ’ το ξεκίνημά του. Στο 8ο λεπτό ο Άκπομ κινήθηκε κάθετα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, γύρισε την μπάλα προς τον Ζαμπά, ο οποίος πλάσαρε αλλά η μπάλα αποκρούστηκε από τον Βέλεθ, καταλήγοντας κόρνερ. Ο Βόσνιος διαιτητής Ιρφάν Πελίτο έδειξε αρχικά το σημείο του πέναλτι, θεωρώντας πως η μπάλα βρήκε το χέρι του Ισπανού στόπερ. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα κλήθηκε απ’ τον Ισπανό VAR, Ντε Ρικάρντο, προκειμένου να ξαναδεί τη φάση στο μόνιτορ κι έπειτα από το on field review, ακύρωσε την αρχική απόφασή του και την κίτρινη κάρτα προς τον Βέλεθ.

Στο 15’ από ωραία ασίστ του Βιγιαφάνιες προς τον Παλάσιος, ο Αργεντινός προσπάθησε να πλασάρει από πολύ πλάγια θέση τον Πασχαλάκη που έκανε έξοδο, όμως ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ έδιωξε με το σώμα του σε κόρνερ.

Λίγο πριν το ημίωρο ο Παναθηναϊκός «έχασε» με τραυματισμό τον Βιγιαφάνιες (στη βραδιά που συμπλήρωνε 100 ματς στο πρωτάθλημα με τη φανέλα των «πράσινων»), με τον Αλεξανδρόπουλο να παίρνει θέση στο γήπεδο και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τροποποιεί το αγωνιστικό πλάνο του.

Στο 33’ ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να χτυπήσει και πάλι στην κόντρα, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να φτάνει σε θέση βολής και να σουτάρει στο όριο της περιοχής, όμως ο Αλεξανδρόπουλος πρόλαβε να βάλει την κόντρα, δίνοντας την ευκαιρία στον Μπρινιόλι να μπλοκάρει την μπάλα.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (34’), ο Παλάσιος υποδέχθηκε την μπάλα από τα δεξιά, επιχείρησε μία εξαιρετική φαλτσαριστή σέντρα που πέρασε από τον Ιωαννίδη, αλλά στο πίσω δοκάρι ήταν ο Αϊτόρ για να κάνει πολύ εύκολα από κοντά το 1-0 με κεφαλιά.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ μπήκε με μεγαλύτερη επιθετικότητα στο γήπεδο και στο 48’ έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όμως ο Μπρινιόλι έκανε καταπληκτική απόκρουση στο «παραθυράκι» του στο εντυπωσιακό σουτ του Κούρτιτς. Στο επόμενο λεπτό (49’) η άμυνα του Παναθηναϊκού απομάκρυνε «χλιαρά» την μπάλα από την περιοχή της κι ο Τσιγγάρας πλάσαρε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι του Μπρινιόλι.

Στο 51’ ο Άκπομ κατάφερε να ξεπεράσει τον Σένκεφελντ και γύρισε μέσα στην περιοχή στον αμαρκάριστο Ελ Καντουρί, ο οποίος από τα πέντε μέτρα -κι όντας αμαρκάριστος- έχασε τεράστια ευκαιρία πλασάροντας ελάχιστα άουτ.

Αφού προσπέρασε το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου «άβρεχτος», ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβάζει ξανά την απόδοσή του. Κι αφού «προειδοποίησε» δύο φορές με τους Γκατσίνοβιτς και Χουάνκαρ, έφτασε σε δεύτερο γκολ με τον Ισπανό αριστερό μπακ ο οποίος σημείωσε γκολ... καριέρας στο 65’. Από κόρνερ του Αϊτόρ, ο Κούρτιτς έδιωξε την μπάλα προς τον Χουάνκαρ, που με απίθανο αριστερό γυριστό σουτ έκανε το 2-0 για τους «πράσινους».

Ο ΠΑΟΚ «αντέδρασε» αμέσως και στο 70’ μείωσε σε 2-1 με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος υποδέχθηκε την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή, από σέντρα του Κούρτιτς και σκόραρε με κοντινό πλασέ.

Μετά το γκολ του ΠΑΟΚ, ο Γιοβάνοβιτς άλλαξε το σύστημα των «πράσινων» σε 3-4-3, με τον Σάρλια τρίτο στόπερ δίπλα στους Βέλεθ και Σένκεφελντ, ενώ ο Λουτσέσκου «απάντησε» στο 80’ με την είσοδο των Τσόλακ και Σίντκλεϊ, «φρεσκάροντας» κι άλλο την ομάδα του.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ πίεσε ασφυκτικά την άμυνα του Παναθηναϊκού, όμως δεν μπόρεσε να βρει δεύτερο γκολ, με αποτέλεσμα να παραμείνει ως το φινάλε το 2-1 υπέρ των «πράσινων».

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Βέλεθ Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Βιγιαφάνιες (29’ λ. τρ. Αλεξανδρόπουλος), Παλάσιος, Γκατσίνοβιτς (88’ Βιτάλ), Αϊτόρ (87’ Χατζηγιοβάνης), Ιωαννίδης (77’ Σάρλια).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σάστρε (63’ Τέιλορ), Ίνγκασον, Βαρέλα, Βιεϊρίνια (80’ Σίνκλεϊ), Τσιγγάρας (63’ Σβαμπ), Κούρτιτς, Αντρ. Ζίβκοβιτς, Ελ Καντουρί (63’ Μπίσεσβαρ), Ζαμπά, Άκπομ (80’ Τσόλακ).

Ειδήσεις σήμερα:

Δικηγόρος Ρούλας Πισπιρίγκου: Δεν είναι απαραίτητο η ουσία να χρησιμοποιήθηκε με δόλο

Τροχαίο δυστύχημα: αυτοκίνητο με δύο αδελφές έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

ΗΠΑ - Σακραμέντο: Μακελειό στο κέντρο της πόλης