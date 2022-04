Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Περνά στην αντεπίθεση με αιχμές για τον Μάνο Δασκαλάκη

H κόντρα ανάμεσα στη Ρούλα Πισπιρίγκου και τον Μάνο Δασκαλάκη παίρνει διαστάσεις. Η 33χρονη θα απολογηθεί τη Δευτέρα. Υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας η μεταγωγή της στα Δικαστήρια.

Μάνου Δασκαλάκη, μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στους "Πρωίνους Τύπους". Στην αντεπίθεση περνά η Ρούλα Πισπιρίγκου αφήνοντας αιχμές σε βάρος του

Η κατηγορούμενη που επιθυμεί να υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης ψεύδους, κρατείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αναμένεται αύριο να απολογηθεί στον Ανακριτή.



H κόντρα ανάμεσα στη Ρούλα Πισπιρίγκου και τον Μάνο Δασκαλάκη παίρνει διαστάσεις. Η 33χρονη μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή Πρωινοί Τύποι από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής όπου κρατείται αφήνει αιχμές για τον άνδρα με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά, τα οποία σήμερα δεν ζούν

"Θα κάνω τα πάντα για να δουν τί μάνα είχαν τα παιδιά και θα φέρω ό,τι τεχνική υπάρχει για να αποδείξω την αλήθεια και όχι σαν μερικούς μερικούς που κάνουν τα κροκοδείλια δάκρυα για να φανούν Άγιοι".









Ο Όθωνας Παπαδόπουλος, συνήγορος της 33χρονης "αυτή είναι μια ουσία την οποία δεν μπορεί να προμηθευτεί κάποιος. Δεν υπάρχει στο εμπόριο. Διακινείται με πολύ αυστηρό και ελεγχόμενο τρόπο. Αυτό ίσως μας αποβεί και σε καλό με την έννοια ότι θα μπορέσουμε ακριβώς να δούμε τη διαδρομή της. Από πού ήρθε, ποιος την προμηθεύτηκε και άρα ποιος τη χρησιμοποίησε".

Αλλά και ο κ. Ζάρδας, επίσης συνήγορος της 33χρονης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 "βλέπω μία δικογραφία η οποία έχει πάρα πολλά κενά, δε θα είχε μεγάλες επιτυχίες να ευδοκιμήσει εάν δεν υπήρχε όλη αυτή η προκατάληψη που έχει δημιουργηθεί εκτός δικαστηρίων".

Την ίδια στιγμή η 33χρονη δηλώνει έτοιμη να υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης ψεύδους.

Ο Μάνος Δασκαλάκης, που έως τώρα στήριζε απόλυτα τη γυναίκα, πλέον αποδέχεται εμμέσως την κατηγορία της ανθρωποκτονίας σε βάρος της κατηγορούμενης.

" Από πού βρέθηκε η κεταμίνη, από πού προμηθεύτηκε την κεταμίνη. Πώς την έδωσε; Τι έγινε με τα άλλα δύο μου παιδιά".









Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας "Πελοπόννησος", Γιώργος Αναστασόπουλος, προχώρησε σε μία νέα αποκάλυψη που έρχεται να ταράξει ακόμα περισσότερο τα νερά στην πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας.

Σύμφωνα με το οικείο περιβάλλον της οικογένειας, ο δημοσιογράφος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 είπε ότι στη δολοφονία της Τζωρτζίνας φέρονται να εμπλέκονται κι άλλα πρόσωπα. Χαρακτηριστικά έκανε λόγο για «τριγωνικό πλέγμα θανάτου» στο οποίο έπεσε το άτυχο κορίτσι.

Τρία μπαλόνια και σημειώματα στη μνήμη των τριών κοριτσιών αφήνουν οι γείτονες της οικογένειας στο σπίτι όπου έπρεπε να ακούγονται χαρούμενες φωνές όμως τώρα οι πόρτες είναι κλειστές και η θλίψη μεγάλη.





Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δηλώνει ότι η υπόθεση θα διαλευκανθεί, παράλληλα επισημαίνει πως οι ευθύνες θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας.

"Έχει περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από την απώλεια αυτών των παιδιών και κανείς δεν έχει καταλάβει (;) κανείς δεν

είχε δει (;) κανείς δεν είχε προσέξει (;), θα πρέπει να διερευνηθούν τα πάντα".

Η έρευνα αναμένεται να κρατήσει για πολύ καιρό ακόμη.

Ρούλας και του Μάνου με την σπιτονοικυρά τους αλλά και τα ακριβή αίτια του θανάτου της ερευνούν οι αστυνομικές αρχές. Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε για την υπόθεση με την 69χρονη στην Πάτρα που πέθανε το 2020. Την αλήθεια γύρω από τις σχέσεις τηςμε την σπιτονοικυρά τους αλλά και τα ακριβή αίτια του θανάτου της ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.για την υπόθεση με την 69χρονη στην Πάτρα που πέθανε το 2020.

Την ίδια ώρα συγγενείς της σπιτονοικυράς προχωρούν σε όλες τις νομικές διαδικασίες προκειμένου να μάθουν την αλήθεια.

Συγκλονίζει ο Υπάτιος Πατμάνογλου που πριν από πέντε χρόνια έχασε γυναίκα και παιδί σε φρικτό δυστύχημα που έγινε στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας.

"Όσο κι αν θέλουμε να μην το πιστέψουμε, να μας φαίνεται απίστευτο, ένας άνθρωπος που πάει και κάνει τέτοιο φρικτό έγκλημα, να σκοτώσει το ίδιο του το αίμα, το ίδιο του το παιδί, μόνο Θεό δεν έχει μέσα του. Έχει πονηρό".





Συνοδευόμενες από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τη Ρούλα Πισπιρίγκου, η μητέρα και η αδερφή της, έφτασαν στη ΓΑΔΑ λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα.





Οι δύο γυναίκες δεν μίλησαν στις τηλεοπτικές κάμερες και ανέβηκαν στον 7ο όροφο, που βρίσκονται τα κρατητήρια. Έμειναν για περίπου 30 λεπτά, είχαν μία μικρή συνομιλία με την 33χρονη και αποχώρησαν Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες και με τους δικηγόρους, λίγες ώρες πριν βρεθεί η Ρούλα Πισπιρίγκου στην Ευελπίδων, ενώπιον ανακριτή.

Η 33χρονη αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί. Η μεταγωγή της στα Δικαστήρια, θα πραγματοποιηθεί υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.























