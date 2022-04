Αθλητικά

Περιστέρι - Λάρισα: Θρίαμβος για τους Θεσσαλούς

Περιστέρι και Λάρισα πάλεψαν μέχρι τέλους, με τους Θεσσαλούς να παίρνουν την νίκη.

Την τέταρτη διαδοχική νίκη της, με την οποία μπορεί να κάνει ακόμη και όνειρα οκτάδας, πανηγύρισε η Λάρισα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για την 20ή ημέρα της Α1 Ανδρών/Basket League. Οι Θεσσαλοί πήραν τεράστιο «διπλό», το πέμπτο εφετινό τους στο πρωτάθλημα, και με το τελικό 77-71 επί του Περιστερίου, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-9, ενώ υποχρέωσαν τους γηπεδούχους στη 10η ήττα τους σε 18 αναμετρήσεις.

Η άμυνα της τρίτης περιόδου, όταν περιόρισε τους γηπεδούχους στους 11 πόντους, βοήθησε τη Λάρισα να σημειώσει την ανατροπή επί του Περιστερίου, το οποίο είχε πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +9 (44-35), εξαργυρώνοντας τη δυναμική εκκίνησή του (26-14 στο 10΄).

Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, είχαν προηγηθεί ακόμη και με +12 στο 24΄ (53-41), πριν η Λάρισα πατήσει... γκάζι και με επιμέρους σκορ 2-15 προσπεράσει με 55-56 στο 30΄. Στον... επίλογο του αγώνα ανέλαβαν δράση Μούντι από τα 6.75 και Κρουμπάλι κοντά στο καλάθι, για να παραμείνουν σε απόσταση ασφαλείας οι φιλοξενούμενοι.

Ωστόσο, ένα ξέσπασμα του Περιστερίου που ολοκληρώθηκε στα 24΄΄ για τη λήξη έφερε τους γηπεδούχους σε απόσταση αναπνοής, μετά από τρίποντο του Μωραΐτη (71-73), αλλά οι φιλοξενούμενοι είχαν την απαραίτητη ψυχραιμία από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Από τους νικητές «έλαμψε» ο Ουσμάν Κρουμπάλι με νταμπλ νταμπλ σε πόντους (16) και ριμπάουντ (16), ενώ από το Περιστέρι προσπάθησε ο Στίβεν Γκρέι με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 44-35, 55-56, 71-77

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Τόμιτς): Πέτεγουεϊ 8, Μωραΐτης 18 (4), Γκίελο 8 (2), Μπράουν, Γκρέι 20 (4), Αγκμπελέσε, Χρηστίδης 2, Χρυσικόπουλος 2, Κατσίβελης 4, Σαλούστρος 9 (1).

ΛΑΡΙΣΑ (Τακιανός): Χάντσον 10, Κρουμπάλι 16, Γκριν 5, Μάριτς 13, Μούντι 13 (2), Βησσαρίου, Ζάρας 5 (1), Καράμπελας 9 (1), Παπαντωνίου 2, Μπέρζινς 4.

