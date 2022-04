ΗΠΑ: Παράθυρο πιλοτηρίου έσπασε κατά τη διάρκεια πτήσης

Η FAA δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα για τα αίτια της ρωγμής.







Πτήση της Delta Airlines από το Σολτ Λέικ Σίτι με προορισμό την Ουάσινγκτον αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Ντένβερ, αφού το παράθυρο του πιλοτηρίου έσπασε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το πλήρωμα της πτήσης 760 της Delta κήρυξε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ραγισμένου παραθύρου» ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε ανακοίνωση που δόθηκε στο Insider.

We were on our way to the ACC meeting when it was announced that we we would need to make an unplanned landing in Denver because the windscreen cracked. Apparently it was spontaneous. Fortunately, we landed safely and are about to get back in air. We are grateful for safe flights pic.twitter.com/lK6kq5UiY2