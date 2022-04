Παράξενα

Λαμία: Η πιο ευφάνταστη πρόταση γάμου σε γήπεδο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ήταν η αντίδραση της αγαπημένης του

Ίσως η πιο ευφάνταστη πρόταση γάμου σε ποδοσφαιρικό γήπεδο έγινε το απόγευμα της Κυριακής σε αναμέτρηση για την β’ κατηγορία της Φθιώτιδας στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Εθνικό Κομποταδων και τον Ηρακλή Ροδίτσας στο γήπεδο τον Κομποταδων.

Ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή Ροδίτσας Ντίνος Κουτσοχάνος, “εγράψε” καλά το σενάριο της προτάσης γάμου για την αγαπημένη του, Ιωάννα Τσιουκανη. Ο αγωνιζόμενος Ντίνος κάποια στιγμή της αναμέτρησης έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και “σφαδαζε”… ανησυχώντας (και καλά) τους συμπαίκτες του (που ήταν στο κολπο) και φώναξαν τον γιατρό του αγώνα να μπει στο γήπεδο.

Στην αγωνία της για την κατάσταση της υγείας του ποδοσφαιριστή, η σύντροφος του μπήκε επίσης -τρεχοντας και ανυποψίαστη – στον αγωνιστικό χώρο για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται…

Εκεί ο Ντίνος… ξαφνικά έγινε καλά και της πρόσφερε το δαχτυλίδι της πρότασης γάμου, η οποία φυσικά δεν θα μπορούσε να μην γίνει δεκτή.





πηγή: lamianow.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: “Μοιρασιά” στο ντέρμπι

Ληστές τραπεζών και σούπερ μάρκετ: Τα όπλα, οι μεταμφιέσεις και ο τρόπος δράσης (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπούτσα: Διεθνής κατακραυγή για την ρωσική θηριωδία