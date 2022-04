Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβαρδισμοί σε Χάρκοβο και Μικολάγιφ

Νεκροί και τραυματίες από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το Κίεβο. Ρωσικό πλήγμα και σε ένα νοσοκομείο στο Ρούμπιζνε.



Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Χάρκοβο και άλλοι 34 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, ανακοίνωσε η τοπική εισαγγελία. Δέκα σπίτια και ένα αμαξοστάσιο τρόλεϊ καταστράφηκαν.

«Το απόγευμα, οι κατακτητές βομβάρδισαν την περιφέρεια Σλομπίντσκι του Χαρκόβου», ανέφερε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό στο Μικολάγιφ, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Βιτάλι Κιμ.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας έφηβος 15 ετών. Ο Κιμ πρόσθεσε ότι υπάρχει επίσης αδιευκρίνιστος αριθμός νεκρών και τραυματιών από άλλον βομβαρδισμό στο Οκάτσιφ, μια κοινότητα στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Μικολάγιφ, το τελευταίο «ανάχωμα» πριν από την Οδησσσό, σφυροκοπείται εδώ και εβδομάδες από το ρωσικό στρατό που επιχείρησε, ανεπιτυχώς, να το καταλάβει. Τις τελευταίες ημέρες ο κλοιός φάνηκε να χαλαρώνει.

Ακόμα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε ένα νοσοκομείο στο Ρούμπιζνε, στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της περιοχής Σέρχι Γκαϊντάι, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κοινότητα αυτή βρίσκεται κοντά στο Λουχάνσκ, στην περιφέρεια του Ντονμπάς και έχει βομβαρδιστεί πολλές φορές από την αρχή του πολέμου, στις 24 Φεβρουαρίου.