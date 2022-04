Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: φονικές εκρήξεις σε πολλές πόλεις

Ενώ μαίνονται οι αντιδράσεις για την «σφαγή» στην Μπούτσα, ρωσικές δυνάμεις αποσύρονται από αρκετές περιοχές, ωστόσο συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές.

Εκρήξεις ακούστηκαν την νύχτα, στην πόλη της Οδησσού, το λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη νότια Ουκρανία, μετέδωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για την επίθεση μέχρι στιγμής.

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε και στην Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, πόλη που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.

Υπάρχουν επίσης δημοσιογραφικές πληροφορίες για εκρήξεις στην πόλη Τερνόπιλ (δυτικά).

Επίσης, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για τις εκρήξεις στις δύο πόλεις και είναι αδύνατον οι πληροφορίες αυτές να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Όλα αυτά, ενώ μαίνεται ο σάλος και η παγκόσμια κατακραυγή για την σφαγή αμάχων στην πόλη Μπούτσα, που αποκαλύφθηκε μετά από την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή.

Επτά νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Χάρκοβο και άλλοι 34 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής η τοπική εισαγγελία.

Δέκα σπίτια και ένα αμαξοστάσιο τρόλεϊ καταστράφηκαν.

Ένας νεκρός από βομβαρδισμό στο Μικολάγιφ

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 14 τραυματίστηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό στο Μικολάγιφ, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε την Κυριακή, ο κυβερνήτης της περιοχής Βιτάλι Κιμ.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, μεταξύ των τραυματιών είναι και ένας έφηβος 15 ετών.

Ο Κιμ πρόσθεσε ότι υπάρχει επίσης αδιευκρίνιστος αριθμός νεκρών και τραυματιών από άλλον βομβαρδισμό στο Οκάτσιφ, μια κοινότητα στη Μαύρη Θάλασσα.

Το Μικολάγιφ, το τελευταίο «ανάχωμα» πριν από την Οδησσσό, σφυροκοπείται εδώ και εβδομάδες από το ρωσικό στρατό που επιχείρησε, ανεπιτυχώς, να το καταλάβει. Τις τελευταίες ημέρες ο κλοιός φάνηκε να χαλαρώνει.

Ρωσικά στρατεύματα αποσύρονται από τη Σούμι

Τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να αποσύρονται από τη Σούμι, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

Είναι πολύ νωρίς για να κριθεί εάν η περιοχή απελευθερώθηκε, ανέφερε ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, επικεφαλής της περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Σούμι, κατά το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, μεγάλος αριθμός ρώσων στρατιωτικών εντοπίστηκε στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα και αναφέρθηκαν επιθέσεις εναντίον αμάχων. Στρατιωτικά οχήματα μεταφέρθηκαν από το Κίεβο και την Τσερνίχιβ προς τη Ρωσία, και πλέον στην περιοχή είναι ορατά πολλά κατεστραμμένα άρματα μάχης και άλλος εξοπλισμός, πάντα κατά τον κ. Ζιβίτσκι.

Η Τσερνίχιβ έχει καταστραφεί κατά 70%

Η πόλη Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας έχει καταστραφεί κατά το 70% εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων, σύμφωνα με δηλώσεις του δήμαρχου της, του Βλαντισλάβ Ατροσένκο.

«Οι συνέπειες είναι φοβερές, όπως και στην Μπούτσα και στο Χάρκοβο και μάλλον και στη Μαριούπολη», είπε ο κ. Ατροσένκο σε ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Μέρος των δηλώσεών του αναδημοσίευσε η εφημερίδα Ουκραΐνσκα Πράβντα.

Ο δήμαρχος είπε πως τον ανησυχεί πολύ το ότι δεν υπάρχει θέρμανση και η οικονομία της πόλης του έχει παραλύσει, σχεδόν εξίσου με τις αεροπορικές επιδρομές.

Στην Τσερνίχιβ βρίσκονται αρκετές μεσαιωνικές εκκλησίες και μοναστήρια. Η ουκρανική κυβέρνηση επιδίωκε το κέντρο της πόλης να ενταχθεί στον κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πριν από τον πόλεμο, η πόλη είχε πληθυσμό 285.000 κατοίκων.

