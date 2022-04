Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι για Μπούτσα: “Κτήνη” οι Ρώσοι στρατιωτικοί

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος της Ουκρανίας για τις καταγγελλόμενες φρικαλεότητες με την σφαγή αμάχων στην Μπούτσα, κατά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Κυριακή το βράδυ πως μπορεί να έρθουν στο φως κι άλλες «φρικαλεότητες», να αποκαλυφθούν «ακόμη περισσότεροι θάνατοι και εγκλήματα» στις περιοχές της χώρας του υπό ρωσικό έλεγχο.

«Διότι αυτή είναι φύση του ρωσικού στρατού που εισέβαλε στη χώρα μας. Είναι κτήνη που δεν ξέρουν άλλο τρόπο να δρουν», υποστήριξε σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του. Πρόσθεσε πως θέλει κάθε μητέρα Ρώσου στρατιώτη να δει τα πτώματα των αμάχων στην Μπούτσα και αλλού.

«Τι έκαναν; Γιατί τους σκότωσαν; Τι έκανε ένας άμαχος που απλά οδηγούσε το ποδήλατό του;»

«Γιατί άμαχοι σε μια ειρηνική ουκρανική πόλη βασανίστηκαν μέχρι θανάτου; Γιατί στραγγάλισαν γυναίκες αφού τους έβγαλαν τραβώντας τους από τα αυτιά τα σκουλαρίκια; Πώς μπόρεσαν να βιάζουν γυναίκες και να τις σκοτώνουν μπροστά στα παιδιά τους; Να περιγελούν τα θύματά τους ακόμα και μετά τον θάνατό τους; Γιατί πάτησαν πτώματα με άρματα μάχης; Τι έκανε η Μπούτσα στη Ρωσία σας;».

Οι εικόνες των πτωμάτων αμάχων στη μικρή πόλη, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το Κίεβο, έχουν προκαλέσει διεθνή κατακραυγή. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας προσάπτει στις δυνάμεις της Ρωσίας, που κατείχαν την Μπούτσα ως πρόσφατα, δεκάδες δολοφονίες αμάχων. Η Μόσχα το αρνείται.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ακόμη ότι η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί θα όφειλαν να επισκεφθούν την Μπούτσα για να δουν πού οδήγησε αυτή που χαρακτήρισε αποτυχημένη πολιτική τους έναντι της Ρωσίας. «Προσκαλώ την κυρία Μέρκελ και τον κ. Σαρκοζί να επισκεφθούν την Μπούτσα για να δουν πού οδήγησε η πολιτική των παραχωρήσεων επί 14 χρόνια».

Το 2008, τα κράτη μέλη του NATO εξέτασαν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν στην εισδοχή της Ουκρανίας, αλλά αποφάσισαν να μην το κάνουν εξαιτίας της εναντίωσης της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο στην Μπούτσα, τον Τάρας Σαπράφσκι, τουλάχιστον πενήντα από τους τουλάχιστον 300 άμαχους που βρέθηκαν νεκροί αφού αποσύρθηκαν οι ρωσικές δυνάμεις στα τέλη της περασμένης εβδομάδας έπεσαν θύματα εκτελέσεων από ρωσικές δυνάμεις. Άλλοι σκοτώθηκαν εξαιτίας διασταυρούμενων πυρών ή οι θάνατοί τους δεν έχουν εξηγηθεί.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αντέτεινε ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από τις ουκρανικές αρχές είναι «προβοκάτσια» και ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν μεταχειρίστηκαν βίαια «ούτε έναν» κάτοικο. Υποστήριξε πως όταν αποχώρησαν την 30ή Μαρτίου οι ρωσικές δυνάμεις διένειμαν 452 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας σε κοινότητες στην περιφέρεια του Κιέβου.

Το Κίεβο κατηγόρησε εκ νέου τη Μόσχα για εγκλήματα πολέμου. Από το Χοστομέλ, κοντά στην Μπούτσα, ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολεξίι Ρέζνικοφ τόνισε πως «αυτή δεν είναι ειδική επιχείρηση (...). Αυτοί είναι απάνθρωποι που διέπραξαν εγκλήματα εναντίον αμάχων».

Με ανακοίνωση του «το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει απερίφραστα τα ανατριχιαστικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων κατοχής εναντίον Ουκρανών πολιτών αμάχων στην πόλη Μπούκα της Ουκρανίας και τα οποία αποκαλύφθηκαν χθες. Οι υπεύθυνοι των εγκλημάτων αυτών πρέπει να λογοδοτήσουν. Καλούμε για την άμεση διερεύνηση των εγκλημάτων και την τιμωρία των υπευθύνων».

