Ρουγκάλας για Πισπιρίγκου: το τάμπλετ της Τζωρτζίνας “χτυπούσε” την ώρα της κηδείας

Ο απόστρατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., εκτιμά ότι σύντομα θα συλληφθούν ο Μάνος Δασκαλάκης και η αδελφής της μητέρας, των τριών κοριτσιών. Νέα στοιχεία για την σπιτονοικοκυρά.

Εκτίμηση για επικείμενη σύλληψη και του πατέρα των τριών νεκρών κοριτσιών στην Πάτρα, καθώς και της αδελφής της μητέρας τους, κάνει ο απόστρατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., Χρήστος Ρουγκάλας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο κ. Ρουγκάλας αποκάλυψε ακόμη πως πρόσωπο που παρέστη στην κηδεία της 9χρονης Τζωρτζίνας του είπε πως το τάμπλετ της μικρής, που η μητέρα της επέμεινε να το βάλει στα χέρια του παιδιού και να ταφεί με αυτό, «χτυπούσε» και ελάμβανε ειδοποιήσεις την ώρα της εξοδίου ακολουθίας και της ταφής της, αφήνοντας να εννοηθεί πως ίσως από αυτό μπορούν να ανασυρθούν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ο κ. Ρουγκάλας είπε ακόμη πως κατά την δική του εκτίμηση, μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν εξελίξεις και για τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας και τους θανάτους τους.

Σε ότι αφορά την σπιτονοικοκυρά, ο κ. Ρουγκάλας ανέφερε στον Γιώργο Παπαδάκη ότι «τα ξαδέλφια της μακαρίτισσας δεν είχαν πληροφορηθεί για τον θάνατο της. Δεν ξέρω αν η οικογένεια Πισπιρίγκου – Δασκαλάκη “είχε την καλοσύνη” να τους ενημερώσει. Δεν είχαν και πολλές επαφές βέβαια. Ο μοναδικός που την επισκεπτόταν την Ευγενία ήταν ένας γείτονας, στον οποίο είχε εκμυστηρευθεί ότι φοβόταν πως θα της κάνουν κακό και δεν ήθελε να παίρνει από αυτούς ούτε ένα πιάτο φαγητό».

«Πρέπει να ψάξουν τον τραπεζικό λογαριασμό της σπιτονοικοκυράς και τις κινήσεις. Υπάρχουν δάνεια που ελάμβανε κατά καιρούς η σπιτονοικοκυρά, δεν ξέρω για ποιους λόγους; Για κάποιον λόγο φαίνεται πως δεν πληρώνονταν οι λογαριασμοί από τα δάνεια που είχε πάρει. Αν ψαχτούν, ίσως και από εκεί να προκύψουν στοιχεία», είπε ο κ. Ρουγκάλας, προσθέτοντας «μου λένε το στούντιο του Μάνου Δασκαλάκη στον β΄ όροφο είναι από τα καλύτερα εξοπ0λισμένα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από έναν οδηγό φορτηγού με μισθό 1000 ευρώ».

Τέλος, ο κ. Ρουγκάλας εμφανίστηκε σίγουρος πως θα υπάρξουν κι άλλες συλλήψεις για την πολύκροτη υπόθεση, αναφέροντας πως «η αίτηση διαζυγίου που κατατέθηκε νομίζω δεν θα “χρειαστεί”, καθώς η Ρούλα Πισπιρίγκου και ο Μάνος Δασκαλάκης θα βρίσκονται σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα, όπως θα φανεί εμπλοκή και της αδελφής της Ρούλας Πισπιρίγκου, το λέω και ας μου κάνουν πάλι μήνυση, αυτή είναι η εκτίμηση μου, ότι θα προφυλακιστούν και αυτοί».

