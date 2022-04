Κόσμος

Ισημερινός: Μακελειό σε φυλακές με δεκάδες νεκρούς

Έκρυθμη η κατάσταση στις φυλακές στον Ισημερινό. Τι οδήγησε στη φρίκη με τους δεκάδες νεκρούς.

Τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή κατά τη διάρκεια ταραχών σε φυλακή στο νότιο τμήμα του Ισημερινού, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της προεδρίας.

Τα επεισόδια ξέσπασαν χθες γύρω στη 01:30 (τοπική ώρα· 09:30 ώρα Ελλάδας) στην πτέρυγα υψίστης ασφαλείας της φυλακής Ελ Τούρι, στην πόλη Κουένκα. Οι αρχές διαβεβαίωσαν πως πλέον ανέκτησαν τον έλεγχο του σωφρονιστικού καταστήματος.

Ο υπουργός Εσωτερικών Πατρίσιο Καρίγιο δήλωσε νωρίτερα ότι κινητοποιήθηκε δύναμη 800 στρατιωτικών και αστυνομικών για να αποκατασταθεί η τάξη στη φυλακή.

Σύμφωνα με τον υπουργό, βρέθηκαν «πέντε ακρωτηριασμένα πτώματα», ενώ πέντε τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Ο κ. Καρίγιο εξήγησε πως οι πτέρυγες εκκενώνονται μία προς μία για να κατασχεθούν όπλα και να «εκκαθαριστούν» τα κελιά.

«Μια συμμορία αποπειράθηκε να πάρει τον πλήρη έλεγχο της φυλακής, άλλες όμως αντιστάθηκαν», είχε πει νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών. Απέδωσε τις ταραχές στον πλεονάζοντα πληθυσμό εγκλείστων στην Ελ Τούρι.

Το μεσημέρι, διακρίνονταν ακόμη κρατούμενοι και αστυνομικοί στις οροφές κτιρίων της φυλακής.

Clarin | Ecuador: un nuevo motin en una carcel provoco al menos 20 muertos y obligo a la intervencion militar https://t.co/iCFPHSwAGl pic.twitter.com/uwOXAQTwUc — Portal Diario (@PortalDiarioAR) April 4, 2022

Ο Ισημερινός βρίσκεται ολοένα πιο συχνά τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπος με αιματηρές ταραχές στις φυλακές, οι οποίες γενικά θεωρείται από τις αρχές πως συνδέονται με συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος. 320 φυλακισμένοι σκοτώθηκαν σε τέτοια επεισόδια το 2021, ανάμεσά τους 79 πέρυσι τον Φεβρουάριο, όταν ξέσπασαν ταυτόχρονα επεισόδια σε τέσσερις φυλακές.

Ο πιο βαρύς απολογισμός θυμάτων –119 νεκροί– καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο σε φυλακή της Γουαγιακίλ, στην επαρχία Γουάγιας (νοτιοδυτικά). Δύο μήνες νωρίτερα, στην ίδια φυλακή, 62 κρατούμενοι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις ανάμεσα σε μέλη αντίπαλων συμμοριών που χρησιμοποίησαν εκρηκτικά, ματσέτες και πυροβόλα όπλα.

Ο Ισημερινός μετρά 65 φυλακές, ονομαστικής χωρητικότητας 30.000 θέσεων, στις οποίες όμως ο πλεονάζων πληθυσμός εγκλείστων είναι τουλάχιστον 30%, φθάνει σήμερα τους 39.000 κρατούμενους, εκ των οποίων κάπου 15.000 δεν έχουν καταδικαστεί.

Οι αρχές του Ισημερινού κατέσχεσαν 210 τόνους ναρκωτικών το 2021, τη μεγαλύτερη ποσότητα στα χρονικά. Το πρώτο τρίμηνο του 2022, έχουν κατασχέσει ποσότητα που ξεπέρασε κατά τι τους 52 τόνους.

