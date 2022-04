Κοινωνία

24ωρη απεργία ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ: ποιοι συμμετέχουν, πότε θα γίνουν οι συγκεντρώσεις

Προμηνύματα για μεγάλη συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση που έχουν προκηρύξει οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Που θα γίνει η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ.

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν την Τετάρτη 6 Απριλίου η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ και η Αθήνα και γενικώς η Ελλάδα αναμένεται να παραλύσουν, καθώς στην απεργία θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι σε μέσα μεταφοράς και ΟΤΑ.

Κύρια αιτήματα της απεργίας είναι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία και η προστασία του εισοδήματος των εργαζόμενων έναντι των ανατιμήσεων.

Στις 11:00 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ την ίδια ώρα θα γίνει η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα.

Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο στις 10:30 μπροστά από το κτήριο του ΕΚΘ.

«Η Κυβέρνηση εργαλειοποιεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφενός για να μεταθέσει τις δικές της ευθύνες στην ακρίβεια και στην απομείωση των μισθών των εργαζομένων, και αφετέρου για να συνεχίσει την αντεργατική και νεοφιλελεύθερη πολιτική της» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ, ενώ η ΓΣΕΕ σημειώνει πως «ο μισθός δεν φτάνει και ο λογαριασμός για κάθε εργατική οικογένεια απλά δεν βγαίνει».

Η ΑΔΕΔΥ ζητά:

Αυξήσεις στους μισθούς μας, άμεσα, τουλάχιστον ίσες με την αύξηση του ΑΕΠ και του πληθωρισμού

Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

Ξεπάγωμα της διετίας 2016 – 17

Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ

Επαναφορά 13ου– 14ου μισθού

Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Καμία περικοπή του.

Στήριξη του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και στα σχολεία. Μείωση του αριθμού των μαθητών στο 1:15. Όχι στις απολύσεις και στις αναστολές εργασίας του προσωπικού.

Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν4808/21) για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων των νόμων που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης κ.ά.

Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων οργανισμών και φορέων.

Στην απεργία θα συμμετέχουν:

οι εργαζόμενοι σε ασφαλιστικά ταμεία, εφορίες, πολεοδομία, νομαρχίες, δήμους και πολεοδομία.

Τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα όπως ανακοίνωσε η ΠΝΟ

θα παραμείνουν δεμένα όπως ανακοίνωσε η ΠΝΟ Τα λεωφορεία , σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΑ, θα σηκώσουν χειρόφρενο από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9:00 και τις 21:00 έως την έναρξη της βάρδιας .

, σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΑ, θα σηκώσουν χειρόφρενο . Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ Συμμετέχουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τηλεπικοινωνιακών ΥΠΑ