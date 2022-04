Οικονομία

Τουρκία: Πληθωρισμός 61% τον Μάρτιο!

“Έκρηξη τιμών” στην Τουρκία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Πόσο υποτιμήθηκε η τουρκική λίρα μέσα σε έναν χρόνο.

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία ανήλθε τον Μάρτιο σε νέα επίπεδα ρεκόρ, στο 61,14% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,46 μονάδες σε ένα μήνα, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Τον Φεβρουάριο, η αύξηση των τιμών καταναλωτή ανήλθε στο 54,4% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας συνεχώς ρεκόρ που συνδέονται με την κατάρρευση της τουρκικής λίρας και ιδιαίτερα με το άλμα των τιμών ενέργειας.

Η τουρκική λίρα, που έχασε το 44% της αξίας της έναντι του αμερικανικού νομίσματος το 2021, παρέμενε ωστόσο σταθερή σήμερα το πρωί στις 14,7 λίρες έναντι του δολαρίου (16,2 έναντι του ευρώ), καθώς η αγορά ανέμενε την αύξηση του πληθωρισμού.

