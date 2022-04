Κόσμος

Ουκρανία - Μπούτσα: ο Μακρόν ζητά νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παράλληλα, η Μόσχα "δείχνει" τις ΗΠΑ, πίσω από το οπτικό υλικό με νεκρούς αμάχους στην πόλη Μπούτσα της Ουκρανίας.

Χρειάζεται ένας νέος γύρος κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και πρόσθεσε ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως οι ρωσικές δυνάμεις ευθύνονται για δολοφονίες στην πόλη Μπούτσα της Ουκρανίας.

"Υπάρχουν πάρα πολύ σαφείς ενδείξεις που παραπέμπουν σε εγκλήματα πολέμου. Είναι λίγο ως πολύ αποδεδειγμένο ότι ο ρωσικός στρατός ευθύνεται (για τους φόνους στην Μπούτσα)", δήλωσε ο Μακρόν στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

"Αυτό που συνέβη στην Μπούτσα απαιτεί έναν νέο γύρο κυρώσεων και πολύ σαφή μέτρα", πρόσθεσε.

Αυτές οι νέες κυρώσεις θα πρέπει να στοχοποιούν τον άνθρακα και το πετρέλαιο, πρότεινε ο Μακρόν, ο οποίος αυτό τον μήνα αναμένεται να διεκδικήσει την επανεκλογή του στην προεδρία.

Η Ρωσία χθες, Κυριακή, αρνήθηκε ότι οι δυνάμεις της ευθύνονται για τους θανάτους αμάχων στην πόλη Μπούτσα κατηγορώντας την Ουκρανία ότι έχει στήσει μια ''παράσταση'' για τα δυτικά μέσα ενημέρωσης.

Η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει την σοβαρότερη κρίση μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενωσης το 1991 έπειτα από την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της εις βάρος της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Μόσχα: Οι εικόνες από την Μπούτσα της Ουκρανίας "παραγγέλθηκαν" από τις ΗΠΑ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι το οπτικό υλικό με νεκρούς αμάχους στην πόλη Μπούτσα της Ουκρανίας "παραγγέλθηκε" από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο σχεδίου για να κατηγορηθεί η Ρωσία.

"Ποιοί είναι αυθεντία στην προβοκάτσια; Φυσικά οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ", σημείωσε χθες Κυριακή σε συνέντευξή της στην κρατική τηλεόραση η εκπρόσωπος του υπουργείου Μαρία Ζαχάροβα.

Όπως είπε η Ζαχάροβα, η άμεση κατακραυγή της Δύσης για τις εικόνες αυτές με τους νεκρούς αμάχους υποδηλώνει ότι το θέμα εντάσσεται σε ένα σχέδιο με στόχο να αμαυρωθεί η φήμη της Ρωσίας.

"Στην περίπτωση αυτή μου φαίνεται ότι το γεγονός πως οι δηλώσεις αυτές (για τη Ρωσία) έγιναν κατά τα πρώτα λεπτά μετά την εμφάνιση αυτού του υλικού δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το ποιός 'παρήγγειλε' αυτό το θέμα".

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι ερευνούν την πιθανότητα διάπραξης εγκλημάτων πολέμου από τη Ρωσία μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων εκατοντάδων ανθρώπων --κάποιοι από τους οποίους ήταν δεμένοι και είχαν πυροβοληθεί από κοντινή απόσταση-- τα οποία ήταν διάσπαρτα γύρω από πόλεις έξω από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, μετά την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Οι ρωσικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι φωτογραφίες και το οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από την Μπούτσα αποτελούν "πρόκληση" σχεδιασμένη για να διακόψει τις ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι εικόνες ήταν "μια ακόμη στημένη παράσταση από το καθεστώς του Κιέβου".

Οπτικό υλικό και φωτογραφίες από πτώματα αμάχων διάσπαρτα στην πόλη έχουν προκαλέσει εκκλήσεις από δυτικές χώρες για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Από την πλευρά της η Ρωσία ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σήμερα Δευτέρα για να συζητηθεί η "προβοκάτσια από ακραίους Ουκρανούς", όπως την χαρακτηρίζει η Μόσχα, στην Μπούτσα.

Η Ρωσία έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο μιας "ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης", όπως την αποκαλεί, με στόχο την αποστρατιωτικοποίηση και "αποναζιστικοποίηση" της γειτονικής της χώρας.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αντιστέκονται σθεναρά και η Δύση έχει επιβάλει σαρωτικές κυρώσεις στη Ρωσία σε μια προσπάθειά της να την αναγκάσει να αποσύρει τις δυνάμεις της.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρουγκάλας για Πισπιρίγκου: το τάμπλετ της Τζωρτζίνας “χτυπούσε” την ώρα της κηδείας

Τροχαίο: Νεκρός πατέρας τριών παιδιών

Τουρκία: Πληθωρισμός 61% τον Μάρτιο!