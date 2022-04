Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: η απολογία στην ανακρίτρια για κεταμίνη και Τζωρτζινα (εικόνες)

Η μεταγωγή της Ρούλας Πισπιρίγκου στην Ευελπίδων για να απολογηθεί στην ανακρίτρια.

Γύρω στις 11:45 αναχώρησε από την ΓΑΔΑ και σε λίγα λεπτά, έφτασε στην Ευελπίδων, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο η Ρούλα Πισπιρίγκου, συνοδευόμενη από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Κατά την άφιξή της στον χώρο -που έγινε από άλλη είσοδο για την αποφυγή λιντσαρίσματος- η Ρούλα Πισπιρίγκου, που φορούσε κουκούλα με τα μέτρα ασφαλείας της να είναι "δρακόντεια", έγινε δέκτης αποδοκιμασιών από τον κόσμο που είχε μαζευτεί και φώναζε "εάν σκότωσε και τα άλλα της παιδιά".

Η 33χρονη που κατηγορείται για τον θάνατο της κόρης της Τζωρτζίνας με τη χρήση κεταμίνης περνά την πόρτα του γραφείου της 18ης Τακτικής Ανακρίτριας η οποία την περασμένη Τετάρτη εξέδωσε σε βάρος της, ένταλμα σύλληψης για να απολογηθεί σχετικά με τα όσα της καταλογίζονται.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη τοποθέτηση της μητέρας έναντι των στοιχείων των Αρχών, που την κατέστησαν υπόλογη για τον φόνο του παιδιού της.

Η γυναίκα που στις 29 Ιανουαρίου είδε την τρίτη κόρη της να καταλήγει στα χέρια των γιατρών του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, οι οποίοι αγωνιωδώς πάλευαν να κρατήσουν το παιδί στην ζωή, προσέρχεται σε απολογία αρνούμενη ότι έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Δύο μήνες μετά τον θάνατο της 9χρονης και ενώ είχε κηδέψει τα άλλα δύο κοριτσάκια της, η 33χρονη βρέθηκε αντιμέτωπη με τον Εισαγγελέα που άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την υπεράσπιση της, η 33χρονη δεν αποδέχεται ότι είναι το δικό της χέρι που έδρασε για να τερματιστεί η ζωή του παιδιού. Η 33χρονη φαίνεται να αποδίδει τον θάνατο της Τζωρτζίνας σε ενδεχόμενη εμπλοκή άλλων ατόμων, όπως δήλωσε ο εκ των συνηγόρων της κ. Παπαδόπουλος , αναφερόμενος παράλληλα σε "λάθος χειρισμούς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας".

Νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας, ο απόστρατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., Χρήστος Ρουγκάλας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» αποκάλυψε ακόμη πως πρόσωπο που παρέστη στην κηδεία της 9χρονης Τζωρτζίνας του είπε πως το τάμπλετ της μικρής, που η μητέρα της επέμεινε να το βάλει στα χέρια του παιδιού και να ταφεί με αυτό, «χτυπούσε» και ελάμβανε ειδοποιήσεις την ώρα της εξοδίου ακολουθίας και της ταφής της, αφήνοντας να εννοηθεί πως ίσως από αυτό μπορούν να ανασυρθούν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην διαλεύκανση της υπόθεσης.





