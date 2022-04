Life

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: το διαζύγιο, η “κραυγή” της Τζωρτζίνας και τα “μάγια της πεθεράς” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στην εκπομπή “Το Πρωινό” η χαρτορίχτρα, που υποστηρίζει ότι την επισκεπτόταν η κατηγορούμενη. Που απέδιδε τον πρώτο θάνατο παιδιού της οικογένειας. Οι λόγοι για την έκδοση διαζυγίου και η “μαρτυρία - φωτιά” από νοσοκόμα.

Ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθεί για την κεταμίνη και τον θάνατο της Τζωρτζίνας, έφθασε το μεσημέρι της Δευτέρας, η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία βρίσκεται στην δίνη των αποκαλύψεων για την πολύκροτη υπόθεση.

Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό την Κυριακή από τον ΑΝΤ1, η Ρούλα Πισπιρίγκου ετοιμάζεται να υποβάλλει αίτηση διαζυγίου και να χωρίσει οριστικά από τον Μάνο Δασκαλάκη, μετά από την στάση που κράτησε ύστερα από την σύλληψή της.

Το πρωί της Δευτέρας, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Κέλλυ Χεινοπώρου μετέφερε πως κοντινοί άνθρωποι του ζευγαριού δηλώνουν πως οι δυο τους είχαν μια έντονη σχέση, με αρκετές εντάσεις και πολλές φορές είχαν επισκεφτεί δικηγόρο, χωρίς ωστόσο ποτέ να προχωρήσουν σε «λύση» του γάμου τους.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου αναμένεται να υποστηρίξει πως αιτία της αίτησης διαζυγίου είναι η άσκηση βίας σε βάρος της, στην οποία αναφέρθηκε την Κυριακή η αδελφή της, μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1, αλλά και εξωσυζυγικές σχέσεις που υποστηρίζει πως είχε ο Μάνος Δασκαλάκης.

Ο Μάνος Δασκαλάκης, όταν πληροφορήθηκε για την κίνηση που ετοιμάζει η Ρούλα Πισπιρίγκου, φέρεται να είπε «Εδώ ο κόσμος χάνεται και…», ενώ άτομο του στενού περιβάλλοντος του πατέρα των τριών νεκρών κοριτσιών απάντησε πως πρόκειται για μυθεύματα και απαντά πως «η Ρούλα Πισπιρίγκου είναι αυτή που είχε ακραίες συμπεριφορές, αλλά δεν είναι ώρα να συζητηθούν όλα αυτά».

Τι λέει η νοσοκόμα για την Ρούλα Πισπιρίγκου

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» προβλήθηκε και απόσπασμα από την συνομιλία που είχε στα social media με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο, μια γυναίκα, που εμφανίστηκε ως νοσοκόμα σε κλινική, όπου νοσηλεύθηκε η άτυχη Τζωρτζίνα.

Η νοσηλεύτρια μίλησε για την Ρούλα Πισπιρίγκου, τις αναφορές σε γιατρούς για τα προβλήματα του παιδιού, τα οποία δεν εμφανίζονταν όταν βρισκόταν η μικρή σε χώρο, όπου δεν είχε πρόσβαση η μητέρα της, αλλά μίλησε και για τον Μάνο Δασκαλάκη και τις επισκέψεις του στο νοσοκομείο. Αίσθηση προκαλεί ο ισχυρισμός της πως η Ρούλα Πισπιρίγκου παρακολουθούσε διαρκώς τους υπόλοιπους στον χώρο ένα έχουν την προσοχή τους σε εκείνη και τις κινήσεις της.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε και μια χαρτορίχτρα, η οποία ισχυρίζεται πως την επισκεπτόταν η Ρούλα Πισπιρίγκου, κάτι ωστόσο που η κατηγορούμενη φέρεται να έχει διαψεύσει.

Όπως είπε η χαρτορίχτρα, η μητέρα των τριών νεκρών κοριτσιών πίστευε πως η μητέρα του Μάνου Δασκαλάκη, η οποία «έλεγε και τον καφέ», δεν την ήθελε από την πρώτη στιγμή που την γνώρισε και πως της είχε κάνει μάγια. Μάλιστα, η Ρούλα Πισπιρίγκου, όπως υποστήριξε η χαρτορίχτρα, θεωρούσε πως από τα μάγια που είχε κάνει η μητέρα του Μάνου Δασκαλάκη, όχι μόνο δεν μπορούσε να στεριώσει η σχέση της με τον σύζυγο της, αλλά πως σε αυτά οφείλεται και ο πρώτος θάνατος παιδιού της οικογένειας.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Αίσθηση προκαλεί και η ανάλυση παιδοψυχολόγου για τις ζωγραφιές της Τζωρτζίνας, που έχοντας ζωγραφίσει ένα δέντρο με συγκεκριμένη κλίση, αλλά κυρίως βάζοντας έντονο κόκκινο χρώμα στα μάτια και στο στόμα ενός παιδιού, που εικάζεται πως ήταν η ίδια, η ειδικός αναφέρει πως έβγαζε μια «κραυγή», ζητώντας βοήθεια από όσους μπορούσαν να μιλήσουν για όσα βίωνε το άτυχο κορίτσι:





Ειδήσεις σήμερα:

Ρουγκάλας για Πισπιρίγκου: το τάμπλετ της Τζωρτζίνας “χτυπούσε” την ώρα της κηδείας

Τροχαίο: Νεκρός πατέρας τριών παιδιών

24ωρη απεργία ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ: ποιοι συμμετέχουν, πότε θα γίνουν οι συγκεντρώσεις