Ρούλα Πισπιρίγκου: εντολή για εκταφή της σπιτονοικοκυράς της

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την εκταφή της σπιτονοικοκυράς της οικογένειας Δασκαλάκη - Πισπιρίγκου.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Πάτρας, καθώς μετά την Ρούλα Πισπιρίγκου που απολογείται στην ανακρίτρια φαίνεται να ξετυλίγεται το "κουβάρι" και για τον θάνατο της σπιτονοικοκυράς του ζευγαριου από την Πάτρα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία Πατρών για εκταφή της σορού της 69χρονης σπιτονοικοκυράς από το Α’ Νεκροταφείο Πατρών.

Η εντολή δόθηκε πριν λίγο και πλέον θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ του Δήμου Πατρέων, της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και του Μητροπολίτη Πατρών, ο οποίος θα δώσει εντολή στον αρμόδιο ιερέα για να γίνει η εκταφή παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. και πιθανόν και ιατροδικαστή.





Υπενθυμίζεται πως μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει δοθεί καμία εντολή για εκταφή της μικρής Τζωρτζίνας.

Ο απόστρατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., Χρήστος Ρουγκάλας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε στον Γιώργο Παπαδάκη ότι «τα ξαδέλφια της μακαρίτισσας δεν είχαν πληροφορηθεί για τον θάνατο της. Δεν ξέρω αν η οικογένεια Πισπιρίγκου – Δασκαλάκη “είχε την καλοσύνη” να τους ενημερώσει. Δεν είχαν και πολλές επαφές βέβαια. Ο μοναδικός που την επισκεπτόταν την Ευγενία ήταν ένας γείτονας, στον οποίο είχε εκμυστηρευθεί ότι φοβόταν πως θα της κάνουν κακό και δεν ήθελε να παίρνει από αυτούς ούτε ένα πιάτο φαγητό».

Εδώ κα λίγες ημέρες, παραμένει μυστήριο και ο τάφος της 69χρονης γυναίκας καθώς η ίδια εν ζωή δήλωνε άθεη και σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Μάνος Δασκαλάκης είχε προχωρήσει στις διαδικασίες της αποτέφρωσης της σωρού της γυναίκας.

Ωστόσο στο Α' Νεκροταφείο Πατρών υπάρχει ένα πρόχειρο μνήμα όπου στο σταυρό αναγράφεται το όνομα της ενώ έχει τοποθετηθεί η φωτογραφία ενός άγνωστου άνδρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας η ηλικιωμένη γυναίκα απεβίωσε εν μέσω νοσηλείας σε σοβαρή κατάσταση, έλαβε πιστοποιητικό θανάτου με παθήσεις γυναικολογικών οργάνων.

