Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα, για όλα τα ζώδια.

«Την Κυριακή μπορεί πάλι να έρθουν πράγματα στο προσκήνιο», είπε η η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφερόμενη και στην πολύκροτη υπόθεση της Πάτρας.

Για την Δευτέρα, η αστρολόγος είπε πως είναι μια δύσκολη ημέρα, καθώς Άρης, Πλούτωνας και Σελήνη έχουν όψεις που «σου έρχεται να κλάψεις».

«Αύριο θα είναι μια καλύτερη ημέρα, καθώς η Σελήνη θα πάει στους Διδύμους», σημείωσε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

