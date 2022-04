“Άγριες Μέλισσες”: “καυτό” επεισόδιο την Δευτέρα (βίντεο)

Life

Καθηλωτικές είναι οι εξελίξεις στην συνέχεια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, “Άγριες Μέλισσες”.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με τέσσερα επεισόδια που καθηλώνουν…

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας

Η αποφυλάκιση του Μεγαρίτη και του Μελέτη θα φέρει αναστάτωση, κυρίως στον Δούκα που βλέπει πως ο εχθρός του είναι ανίκητος.

Ο Πέτρος με τον Βαρουξή καταφέρνουν να βρουν ένα νέο πρόσωπο που θα τους βοηθήσει στην έρευνά τους.

Ο Ζάχος θα έχει μια απρόσμενη εξέλιξη για την καριέρα του.

Ο Θανάσης επιστρέφει σπίτι του, με την αλλαγή της συμπεριφοράς του να είναι εμφανής.

Η Κορίνα υποπτεύεται τον Μπάμπη για την κλοπή των χρημάτων του Ακύλα.

Η Ασημίνα ξεφούρνισε στη Λενιώ τι έγινε το προηγούμενο βράδυ!

Ο Νικηφόρος παίρνει μια σημαντική απόφαση, αλλά οι εξελίξεις τον προλαβαίνουν.

Ο Δούκας, βλέποντας πως χάνει το παιχνίδι με το αεροδρόμιο, μπαίνει ξανά σε σκοτεινά μονοπάτια.

