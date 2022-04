Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γερμανία: “φρένο” για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ενηλίκων

Γιατί "ανακρούουν πρύμναν" οι Αρχές και κάνουν δεύτερες σκέψεις για το εν λόγω μέτρο. Τι εξετάζεται να σιχύσει στην χώρα.

Η προοπτική εισαγωγής υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους πολίτες άνω των 18 ετών φαίνεται ότι εγκαταλείπεται, λόγω έλλειψης πιθανοτήτων να υπερψηφιστεί από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ.

Το επικρατέστερο σχέδιο προβλέπει τώρα υποχρέωση εμβολιασμού για τα άτομα άνω των 50 ετών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό πολλών βουλευτών των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού (SPD, Πρασίνων, FDP), η υποχρέωση θα πρέπει σε αυτή τη φάση να περιοριστεί στους άνω των 50 ετών, ενώ οι πολίτες από 18 έως 49 ετών θα περνούν από υποχρεωτική συμβουλευτική συνεδρία σχετικά με τον εμβολιασμό.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο, θα μπορούσε ενδεχομένως να καταβληθεί νέα προσπάθεια για γενικό εμβολιασμό από την ηλικία των 18 ετών.

