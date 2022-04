Πολιτική

Ενεργειακή κρίση - Μητσοτάκης: Θα στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Η συμφωνίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Growing Together». Τι είπε ο πρωθυπουργός για την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση.



Κεφάλαια συνολικού ύψους 3,3 δισ. ευρώ για επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και συνεργασία πέντε εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών είναι τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας που υπεγράφη, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Growing Together», σε ειδική εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Αυτό που θέλω να επισημάνω για όσους από εσάς σκέφτεστε να επενδύσετε στην Ελλάδα, είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για μια χώρα που έχει μια σταθερή και προσανατολισμένη στις μεταρρυθμίσεις κυβέρνηση. Δεν πρόκειται μόνο για μια χώρα που έχει φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα όπως ο ήλιος ή ο άνεμος. Είναι επίσης μια χώρα που διαθέτει τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μένα. Αν εστιάσετε στον τομέα της τεχνολογίας, πιστεύω ότι αυτό που είδαν πολλές ξένες εταιρείες στην Ελλάδα ήταν η ποιότητα των μηχανικών μας, πιό οικονομικοί για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, που ξέρουν να εργάζονται εξαιρετικά σκληρά. Κάθε εταιρεία που έχει επενδύσει στην Ελλάδα έχει μόνο καλά λόγια να πει για το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας. Και η άλλη διάσταση που δεν πρέπει να ξεχνάτε είναι ότι η Ελλάδα «έχασε» 500.000 νέους που έφυγαν μέσα στην κρίση. Πρόκειται για εξαιρετικά ταλαντούχους νέους ανθρώπους, που αναλαμβάνουν ρίσκα, και έφυγαν από την Ελλάδα. Και για πρώτη φορά, σχεδιάζουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που είχε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Growing Together», με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Bpifrance, Nicolas Dufourcq, για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα, καθώς και για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που καθιστούν την Ελλάδα πόλο έλξης για επενδυτές.





Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης «πρέπει να δούμε πιο συστηματικά τη συνεργασία, τη διευρωπαϊκή συνεργασία, σε επίπεδο Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων. Οι μεγάλες πολυεθνικές, οι γαλλικές πολυεθνικές που ήταν παρούσες στην Ελλάδα, θεωρώ ότι γνωρίζουν αρκετά καλά το τοπίο. Αν όμως πρόκειται να μιλήσουμε για μια αληθινά ευρωπαϊκή κοινή αγορά, είναι οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, αυτές που πρέπει να έρθουν σε στενότερη συνεργασία. Κάτω από τις μεγάλες πολυεθνικές, υπάρχουν χιλιάδες εταιρείες στην Ελλάδα, στη Γαλλία και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι παρούσες και που πρέπει να καταλάβουν ότι τελικά η επένδυση σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, θα πρέπει να είναι κάτι πολύ φυσικό γι’ αυτές. Δεν πρέπει να είναι κάτι πολύ πολύ περίπλοκο. Στο τέλος της ημέρας, αυτή είναι η κοινή μας αγορά. Αυτό είναι το πλεονέκτημά μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε κλίμακα σε ευρωπαϊκό επίπεδο».



Στην πρωτοβουλία «Growing Together» συμμετέχουν εθνικές τράπεζες και επενδυτικά ιδρύματα της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Φινλανδίας και της Δανίας, με στόχο την αύξηση της ικανότητας των ευρωπαϊκών κεφαλαίων ανάπτυξης να παρέχουν χρηματοδότηση 3,3 δισ. σε τεχνολογικές εταιρείες με έδρα την ΕΕ, στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα δίνει τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες της κάθε χώρας να επενδύουν σε κάποια από τις υπόλοιπες του σχήματος, ενισχύοντας έτσι τη διασύνδεση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος των επιχειρήσεων.



«Όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, η Αναπτυξιακή Τράπεζα ήταν ουσιαστικά ένα “κέλυφος” χωρίς πραγματικό περιεχόμενο. Και σε λιγότερο από τρία χρόνια καθιερώθηκε ως μια πολύ σημαντική παρουσία στην Ελλάδα. Επίσης ως θεσμός ήταν πολύ χρήσιμος κατά την διάρκεια της πανδημίας, όπου στηρίξαμε τις ελληνικές επιχειρήσεις για να διασφαλίσουμε την προστασία των θέσεων εργασίας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.





«Για εμάς, ο πραγματικός στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε την αναπτυξιακή πορεία μας. Αντιμετωπίζουμε πολλές κρίσεις, με την τελευταία να μας φέρνει ενώπιον ιδιαίτερων προκλήσεων όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας. Αλλά ταυτόχρονα, κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία. Και όταν βλέπουμε τι συμβαίνει αυτή την περίοδο με την ενέργεια, φυσικά, βραχυπρόθεσμα, θα στηρίξουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ώστε να απορροφήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τις αυξήσεις στις τιμές. Αλλά στο τέλος της ημέρας, η έννοια της πράσινης μετάβασης γίνεται πιο σημαντική όχι μόνο σε ό,τι αφορά το κλίμα, αλλά και από γεωπολιτικής άποψης. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Σε δύο μέρες θα πάω στη Δυτική Μακεδονία, που ήταν η περιοχή όπου παραδοσιακά γίνεται εξόρυξη λιγνίτη, για να εγκαινιάσω το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Κάθε κρίση λοιπόν παρουσιάζει ευκαιρίες. Και η παρότρυνσή μου, ειδικά στους ξένους επενδυτές, είναι να κοιτάξουν καλά τι συμβαίνει στην Ελλάδα γιατί θα βρείτε, πιστεύω, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ευκαιρίες, όπως επίσης και καταρτισμένους ανθρώπους στον τομέα των οικονομικών, αλλά και σε επίπεδο κυβέρνησης για να σας βοηθήσουν να διερευνήσετε τι συμβαίνει στην ελληνική αγορά», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.



Η υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας έγινε σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Γαλλική Αναπτυξιακή Τράπεζα Bpifrance, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, υπό την την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον κ. Dufourcq στο Μέγαρο Μαξίμου.

