Κυπριακό - Τσαβούσογλου: Η άλλη πλευρά δεν δέχεται την ισότητα των Τουρκοκυπρίων

"Φωτιά" βάζει και πάλι με δηλώσεις του για την Κύπρο ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Κριτέρ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε για το Κυπριακό ότι «διεξάγονταν επί χρόνια διαπραγματεύσεις στη βάση της ομοσπονδίας, αλλά αυτές οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν γιατί η ελληνική πλευρά δεν αποδεχόταν την πολιτική ισότητα της Τ/κ πλευράς».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι έπειτα από αυτή την εξέλιξη στο τραπέζι τέθηκε η λύση δύο κρατών. «Η πρόταση αφορά τόσο στην επιβεβαίωση των κεκτημένων δικαιωμάτων των Τ/Κ, δηλαδή στην κυριαρχική τους ισότητα και στο ισότιμο διεθνές τους καθεστώς, όσο και στην εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ της ‘τδβκ’ και της ‘Ε/κ διοίκησης’. Εμείς ως Τουρκία καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να επιβεβαιώσουμε την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς της Τ/κ πλευράς».

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι έδωσαν το μήνυμα σε όλους τους συνομιλητές ότι πρέπει να επικεντρωθούν στις πραγματικότητες στο νησί. «Λέμε ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που επιβάλλονται στους Τ/Κ. Πιστεύουμε ότι η πρόταση λύσης δύο κρατών, η οποία είναι συμβατή με τις πραγματικότητες στο νησί, θα εξεταστεί πιο προσεκτικά από τους συνομιλητές μας στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων συνθηκών», ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τόνισε την ανάγκη για συνολική συνεργασία στην ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε ότι πρωτοβουλίες που αποκλείουν την Τουρκία και την ‘τδβκ’ είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.

Υποστήριξε ότι τα μονομερή βήματα που έγιναν έχουν κλιμακώσει την ένταση. «Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας και της ‘τδβκ’. Ως χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην ανατολική Μεσόγειο, είμαστε βασικός παράγοντας στην περιοχή.

Προτεραιότητά μας, όπως πάντα, είναι η διπλωματία, η συνεργασία και ο συντονισμός. Ο Πρόεδρός μας πρότεινε στην ΕΕ τη διεξαγωγή συνολικής διάσκεψης για την ανατολική Μεσόγειο το 2020. Αυτή η πρόταση πρέπει να εγκριθεί από άλλους παράγοντες και τώρα να εφαρμοστεί. Επιπλέον, οι Τ/Κ υπέβαλαν προτάσεις συνεργασίας στους Ε/κ για τους υδρογονάνθρακες το 2011, το 2012 και το 2019. Υποστηρίζουμε και αυτές τις προτάσεις», ανέφερε.



«Μπορούμε να πούμε ότι οι δίαυλοι διαλόγου με την Ελλάδα είναι πιο ανοιχτοί σήμερα από ότι στο παρελθόν», είπε ο Τούρκος Υπουργός και πρόσθεσε ότι εργάζονται για την προώθηση της θετικής ατζέντας στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. «Η θετική ατζέντα που επικεντρώνεται στη συνεργασία στην οικονομία άρχισε να δείχνει τα θετικά της αποτελέσματα στο διμερές εμπόριο το 2021 και το 2020.

Σε σχέση με το 2020 υπήρξε 70% αύξηση το 2021 φτάνοντας τα 5,2 δις δολάρια. Ελπίζουμε ότι με αυτή η θετική ατζέντα θα δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου μπορούμε να συζητήσουμε ειλικρινά τα διμερή μας ζητήματα με την Ελλάδα. Κάνουμε αυτό που μας αναλογεί προς αυτή την κατεύθυνση. Περιμένουμε από την Ελλάδα να επιδείξει την ίδια ειλικρίνεια και πολιτική βούληση σε αυτή τη διαδικασία», ανέφερε.

