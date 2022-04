Οικονομία

Τσίπρας - Χατζηδάκης: κόντρα για τον ΟΑΕΔ και τους άνεργους

Τα όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνάντηση με την Ομοσπονδία Εργαζομένων του ΟΑΕΔ προκάλεσαν την αντίδραση του υπουργού Εργασίας.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για «αποτυχημένες νεοφιλελεύθερες επιλογές» τόσο κατά των εργαζομένων όσο και κατά των ανέργων εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε συνάντηση που είχε με την Ομοσπονδία Εργαζομένων του ΟΑΕΔ.



«Αφού διέλυσε τις εργασιακές σχέσεις με το νόμο Χατζηδάκη που στην ουσία καταργεί το 8ωρο και απελευθερώνει τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, τώρα έρχεται τώρα να διαμορφώσει ένα πλαίσιο που ρίχνει την ευθύνη στον άνεργο για την ανεργία» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας κατά την εισήγησή του στη συνάντηση με τους εργαζόμενους του ΟΑΕΔ, κάνοντας λόγο για «ιδεοληπτική εμμονή με νεοφιλελεύθερες επιλογές που δεν έχουν «περπατήσει» ούτε καν σε συνθήκες κανονικότητας, ανάπτυξης και ευημερίας».



«Τώρα βρισκόμαστε σε συνθήκες κρίσης και αυτές οι ακραίες νεοφιλελεύθερες επιλογές είναι επικίνδυνες» πρόσθεσε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «την χειρότερη κυβέρνηση στο χειρότερο timing και παραλληλίζοντας τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ασκεί η κυβέρνηση στα εργασιακά με τις επιλογές της και στην ενέργεια: «Τις ιδεοληπτικές της εμμονές πληρώνουμε με την ακρίβεια, με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ εν μέσω ενεργειακής κρίσης».



«Η κυβέρνηση προωθεί την υποχρεωτικότητα της κατάρτισης έναντι του δικαιώματος στην εργασία» σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για να συμπεράνει πως «έτσι υποβαθμίζει τον ΟΑΕΔ».



«Εμείς δεν υποστηρίζουμε τα αιτήματά σας μόνο από μία θεωρητική σκοπιά, δηλαδή την πάγια άποψή μας ότι το δικαίωμα στην εργασία. Πρέπει να αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία, γιατί και η κατάρτιση είναι ένα εργαλείο που πρέπει να αξιοποιηθεί» πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας ωστόσο «τιμωρία» την πρόβλεψη διαγραφής ανέργων από τα μητρώα του Οργανισμού.



«Όλα αυτά λοιπόν συντείνουν στον αρχικό μου συμπέρασμα ότι εδώ έχουμε μία κυβέρνηση με πολύ άγριες διαθέσεις απέναντι στον κόσμο της εργασίας, την κοινωνία» τόνισε ο κ. Τσίπρας, σημειώνοντας πως αυτό συντελείται σε μία περίοδο που θα έπρεπε να έχουμε μία προσπάθεια του κράτους «να μπορέσει να συγκρατήσει αυτήν την τρομακτική όξυνση των ανισοτήτων και βεβαίως τις αναταράξεις που θα έχουμε από τις επιπτώσεις και του πολέμου αλλά και της αύξησης του πληθωρισμού στον κόσμο της εργασίας».





Κατέληξε δε, πως «για αυτό θα χρειαστεί και οι εργαζόμενοι να δείξουν μέσα από τους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους, ότι αυτές οι νεοφιλελεύθερες επιλογές είναι απαρχαιωμένες και επικίνδυνες», καλώντας τον κόσμο της εργασίας «να δώσουμε τη μάχη προκειμένου να αναστραφεί η πορεία διάλυσης των εργασιακών σχέσεων και να προστατευθεί η εργασία».



«Νομοσχέδιο που στοχοποιεί τους ανέργους»



Από την πλευρά του ο Γιώργος Μακράκης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΟΑΕΔ έκανε λόγο για νομοσχέδιο που «βάλλει κατά της κοινωνίας» και που «έρχεται να στοχοποιήσει τους ανέργους».



«Έρχεται αυτό το νομοσχέδιο να βάλει κατά της κοινωνίας. Να στοχοποιήσει τους ανέργους. Να διαγράψει, να απομακρύνει τους ανέργους για δύο χρόνια από τον ΟΑΕΔ. Να τους απαγορεύσει τη συμμετοχή τους σε επιδόματα ανεργίας, σε παροχές, σε κάθε είδους ενημέρωση από μια δημόσια υπηρεσία. Είναι τραγικό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μακράκης, τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο το «κράτος απομακρύνεται από κάθε είδους κοινωνική στήριξη».



«Θέλει να ξεφορτωθεί από πάνω του τους ανέργους, να τους μεταβιβάσει την ευθύνη της ανεργίας, να λειτουργεί αυτόνομα και ανεξέλεγκτα», πρόσθεσε, ενώ επισήμανε πως «το νομοσχέδιο αυτό αλλάζει και την διοικητική δομή του ΟΑΕΔ, όπου δημιουργεί κυβερνητική πλειοψηφία στο ΔΣ”, κάτι που, όπως εκτίμησε, θα έχει ως αποτέλεσμα ότι “θα εξειδικεύονται πάντα δυσμενώς όλες οι αποφάσεις, σε βάρος των ανέργων και της κοινωνίας».



Παράλληλα, ο κ. Μακράκης υπογράμμισε πως το εν λόγω νομοσχέδιο «δεν δίνει τίποτα στους ανέργους», «δεν τους δίνει μία στήριξη παραπάνω, μία διεύρυνση του επιδόματος ανεργίας, μία αύξηση του επιδόματος σε σχέση με τον κατώτατο μισθό, να διευρύνει τα κριτήρια παροχής του επιδόματος».



«Το μόνο που εισαγάγει είναι κατάρτιση, κατάρτιση, κατάρτιση», υπογράμμισε και σχολίασε πως παρόλο που «η κατάρτιση αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο αλλά δεν μπορεί να είναι το κύριο εργαλείο απασχόλησης».



«Η κατάρτιση δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας, πολλές φορές μάλιστα τις υπονομεύει από την υπερκατάρτιση. Εγκλωβίζει τον άνεργο σε μια διαδικασία διαρκούς κατάρτισης μ’ ένα μικρό επίδομα. Για τον έχει εκεί να τον καταρτίζει και να τον επανακαταρτίζει χωρίς να τον οδηγεί ποτέ σε θέση εργασίας», εξήγησε χαρακτηριστικά.



Επιπλέον, έθεσε το ζήτημα της μείωσης των εισφορών προς τον ΟΑΕΔ, υπογραμμίζοντας ότι έτσι μειώνονται «οι πόροι του οργανισμού» με αποτέλεσμα να μειωθούν και «οι δυνατότητες του οργανισμού να παρεμβαίνει στους ανέργους».



Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΑΕΔ, αναφέρθηκε στην μετονομασία του οργανισμού σε ΔΥΠΑ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «υποβιβασμό» του οργανισμού σε υπηρεσία και επισημαίνοντας ότι «αυτή η διοίκηση έχει διαθέσει πολλά χρήματα για τη διαφήμιση του ΟΑΕΔ, την αναβάθμιση του λογοτύπου του ΟΑΕΔ, για τα κοινωνικά δίκτυα του ΟΑΕΔ, και τώρα το αλλάζει σε ΔΥΠΑ χωρίς εμφανή σκοπό».

Χατζηδάκης: O κ. Τσίπρας καλύπτει απατεώνες;

«Η δήλωση του κ. Τσίπρα, κατά τη συνάντησή του με τους συνδικαλιστές του ΟΑΕΔ, δείχνει ότι έχει απλώς τρικυμία εν πολιτικώ κρανίω» αναφέρει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, σε γραπτή δήλωσή του.

νομοσχέδιο "Δουλειές Ξανά" πολιτικούς του μύθους για δήθεν κατάργηση του 8ώρου, όταν η έναρξη της ψηφιακής κάρτας εργασίας, που θα είναι εγγύηση για τον σεβασμό του ωραρίου των εργαζομένων, είναι επί θύραις. Ξιφουλκεί για τη δήθεν αντικοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, όταν η ανεργία που την παρέδωσε ο ίδιος στο 17,2% έχει πέσει στο 11,9% και ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση τιμωρεί τάχα τους ανέργους, επειδή θεσπίζει εισοδηματικά κριτήρια για ορισμένα από τα ωφελήματα του ΟΑΕΔ αντίστοιχα με αυτά του επιδόματος θέρμανσης» επισημαίνει ο κ. Χατζηδάκης και διερωτάται: «Ποιους άραγε υποστηρίζει ο κ. Τσίπρας; Τους καταχραστές που μόνοι τους δήλωναν εισόδημα 50.000 και 100.000 ευρώ ετησίως, αλλά ήθελαν να είναι στα μητρώα του ΟΑΕΔ; Τους απατεώνες; Όλους αυτούς που εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας, για να αποκομίζουν συγκεκριμένες προσόδους εις βάρος των πραγματικών ανέργων;».

«Αφήνουμε μόνο του τον κ. Τσίπρα να συνεχίσει μια πορεία που τον εκθέτει βαρύτατα και δείχνει πόσο αποκομμένος είναι από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας» υπογραμμίζει ο υπουργός Εργασίας.?

Ξενογιαννακοπούλου: Δήλωση ντροπή του Υπουργού Εργασίας

Απάντηση στον Υπουργό Εργασίας έδωσε με δήλωσή της η Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Δήλωση ντροπή του Υπουργού Εργασίας κ. Χατζηδάκη, που χαρακτηρίζει "καταχραστές και απατεώνες" τους νόμιμα εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Προφανώς σε κατάσταση πανικού από την κοινωνική κατακραυγή ενάντια στις επιλογές του, που συστηματικά πλήττουν τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τους συνταξιούχους, καταφεύγει στην προσφιλή του μέθοδο: Κοινωνικός αυτοματισμός, προπαγάνδα και διαστρέβλωση της πραγματικότητας, προκειμένου να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Δηλαδή, την υποβάθμιση του ΟΑΕΔ, τις τιμωρητικές διατάξεις εις βάρος των ανέργων που οδηγούν στον αποκλεισμό τους από το μητρώο του ΟΑΕΔ μέχρι και στη στέρηση του επιδόματος ανεργίας, την περιθωριοποίηση των κοινωνικών εταίρων και την απαξίωση των κοινωνικών προγραμμάτων του Οργανισμού. Πιστός στη στυγνή και παρωχημένη νεοφιλελεύθερη αντίληψη, εφαρμόζει κατά γράμμα τις δοξασίες Πισσαρίδη ότι "οι άνεργοι ευθύνονται για την ανεργία τους" και ότι "η στήριξη των ανέργων αποτελεί προνόμιο και κατάχρηση"! Με περισσό λαϊκισμό παρουσιάζει ως κανόνα τις εξαιρέσεις μικρού αριθμού ανέργων που έχουν μεγαλύτερο οικογενειακό εισόδημα, προκειμένου να δικαιολογήσει το ποινολόγιο και τον εκβιαστικό αποκλεισμό που επιβάλλει στους πάνω από ένα εκατομμύριο ανέργους που σε συνθήκες κρίσης και ακρίβειας αντιμετωπίζουν την φτωχοποίηση και την περιθωριοποίηση. Την πρώτη αγωνιστική και μαζική απάντηση θα την πάρει την Τετάρτη 6 Απρίλη στη Γενική Απεργία και στη συνέχεια στη συζήτηση και αυτού του αντικοινωνικού σχεδίου νόμου στη Βουλή. Την τελική, όμως, και καθοριστική απάντηση της κοινωνικής πλειοψηφίας η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα την λάβει στις εκλογές, με την ανάδειξη μιας ισχυρής προοδευτικής διακυβέρνησης για την πολιτική και κοινωνική αλλαγή και την κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντικοινωνικών νόμων της ΝΔ.»