Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσα κιλά ναρκωτικών κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 1-4-2022 σε Αθήνα, Ζωγράφου και Βουλιαγμένη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τέσσερα (4) άτομα, τρεις αλλοδαποί ηλικίας 36, 46 και 48 ετών και 45χρονος ημεδαπός, για παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη εμπόρων - διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των ανωτέρω στη διακίνηση κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, ο 48χρονος αλλοδαπός και ο ημεδαπός κατελήφθησαν να κατέχουν και για λογαριασμό των υπολοίπων, εντός οχήματος δημόσιας χρήσης (ταξί) πέντε αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη βάρους 5.870 γραμμ. με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Την ποσότητα κοκαΐνης την προμηθεύτηκαν από τον 36χρονο συγκατηγορούμενό τους, ο οποίος και κατελήφθη να κατέχει σε οικία στην Αθήνα ακατέργαστη κάνναβη βάρους 900 γραμμ., κοκαΐνη βάρους 85 γραμμ. και ένα πιστόλι. Σε έρευνα στην οικία του 48χρονου, κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση και για λογαριασμό των υπολοίπων τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη βάρους 2.275 γραμμ.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε έτερη οικία στη Βουλιαγμένη, κατελήφθη ο 46χρονος να κατέχει τέσσερις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη βάρους 2.168 γραμμ. και τρεις συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη σε υγρή μορφή βάρους 62 γραμμ. Επίσης στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι με 7 φυσίγγια.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

10 κιλά και 399,4 γραμμ. κοκαΐνης,

62 γραμμ. κοκαΐνη υγρής μορφής,

900 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

2 πιστόλια,

13 φυσίγγια,

τα χρηματικά ποσά των 625 ευρώ και 60.000 λεκ Αλβανίας,

5 ηλεκτρονικές ζυγαριές

8 κινητά τηλέφωνα

2 «επιχειρησιακά» αυτοκίνητα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: το διαζύγιο, η “κραυγή” της Τζωρτζίνας και τα “μάγια της πεθεράς” (βίντεο)

Ρόδος: Σύλληψη άνδρα για ασέλγεια σε ανήλικες φίλες του παιδιού του

Δάσκαλος βίαζε μαθήτριες - Τουλάχιστον 8 εγκυμοσύνες από βιασμούς